المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى 7 مساءً

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل الحناكية وبدر

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة؛ تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية وبدر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.