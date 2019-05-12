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"الصحة" : تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 42925

علماء يحذرون: الدموع  قد تنقل عدوى فيروس كورونا

حذر علماء بكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، من أن فيروس كورونا يمكن أن يدخل الجسم من خلال العينين، وأن الدموع قد تنشر العدوى.
نتائج الدراسة التي أجراها فريق من العلماء جاءت بعد أن اشتكى الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض من تهيج العين والتهاب الملتحمة، وفقاً لصحيفة «ذي صن».
وخلال فترة الوباء، قال العلماء إن باحثين مختلفين أبلغوا عن «وجود الفيروس في عينات الدموع والملتحمة في مجموعة فرعية من المرضى المصابين بـ"كوفيد 19"».
وأضافوا: «من المحتمل أن يكون سطح العين بمثابة مدخل من خلال التعرض للقطيرات المتطايرة أو الاتصال باليد والعين. وبالمثل، يمكن أن يكون سطح العين بمثابة خزان هام للفيروس، الذي يمكن انتقاله إلى أفراد آخرين».
ومن أجل اختبار هذه النظرية، أخذ الفريق عينات ظهارية من القرنية، تم الحصول عليها من مرضى قصر النظر الأصحاء، وأزيلت بروتينات من القرنية وتم مسحها بالجسم المضاد.

فيروس كورونا الجديد

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علماء يحذرون: الدموع  قد تنقل عدوى فيروس كورونا
سبق

حذر علماء بكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، من أن فيروس كورونا يمكن أن يدخل الجسم من خلال العينين، وأن الدموع قد تنشر العدوى.
نتائج الدراسة التي أجراها فريق من العلماء جاءت بعد أن اشتكى الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض من تهيج العين والتهاب الملتحمة، وفقاً لصحيفة «ذي صن».
وخلال فترة الوباء، قال العلماء إن باحثين مختلفين أبلغوا عن «وجود الفيروس في عينات الدموع والملتحمة في مجموعة فرعية من المرضى المصابين بـ"كوفيد 19"».
وأضافوا: «من المحتمل أن يكون سطح العين بمثابة مدخل من خلال التعرض للقطيرات المتطايرة أو الاتصال باليد والعين. وبالمثل، يمكن أن يكون سطح العين بمثابة خزان هام للفيروس، الذي يمكن انتقاله إلى أفراد آخرين».
ومن أجل اختبار هذه النظرية، أخذ الفريق عينات ظهارية من القرنية، تم الحصول عليها من مرضى قصر النظر الأصحاء، وأزيلت بروتينات من القرنية وتم مسحها بالجسم المضاد.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
03:13 PM

علماء يحذرون: الدموع  قد تنقل عدوى فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,899

حذر علماء بكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، من أن فيروس كورونا يمكن أن يدخل الجسم من خلال العينين، وأن الدموع قد تنشر العدوى.
نتائج الدراسة التي أجراها فريق من العلماء جاءت بعد أن اشتكى الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض من تهيج العين والتهاب الملتحمة، وفقاً لصحيفة «ذي صن».
وخلال فترة الوباء، قال العلماء إن باحثين مختلفين أبلغوا عن «وجود الفيروس في عينات الدموع والملتحمة في مجموعة فرعية من المرضى المصابين بـ"كوفيد 19"».
وأضافوا: «من المحتمل أن يكون سطح العين بمثابة مدخل من خلال التعرض للقطيرات المتطايرة أو الاتصال باليد والعين. وبالمثل، يمكن أن يكون سطح العين بمثابة خزان هام للفيروس، الذي يمكن انتقاله إلى أفراد آخرين».
ومن أجل اختبار هذه النظرية، أخذ الفريق عينات ظهارية من القرنية، تم الحصول عليها من مرضى قصر النظر الأصحاء، وأزيلت بروتينات من القرنية وتم مسحها بالجسم المضاد.

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