المملكة تسجل 2148 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا"

الإجمالي بلغ 45668 مقابل 28728 حالة نشطة

سجلت المملكة اليوم 2148 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد.

ولا تزال المملكة تواصل تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد.

وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 45668، مقابل 28728 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، بفارق 16940 عن الحالات النشطة.