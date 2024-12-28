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الهلال يلغي تدريب اليوم.. بعد إصابة "كويلار" بفيروس "كورونا"

كشف نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الكولومبي "كويلار" بفيروس كورونا المستجد.

وتأكد غياب كويلار عن مواجهة الفيصلي، الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كما خضع بقية أعضاء الفريق إلى فحوصات فيروس كورونا للاطمئنان على حالتهم بعد إصابة كويلار؛ بحسب ما كشف النادي على حسابه الرسمي على "تويتر".

وألغى الجهازان الفني والإداري تدريبات الفريق، الثلاثاء؛ لأسباب احترازية إلى حين معرفة نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت لأعضاء الفريق، والمنتظر أن تظهر خلال 24 ساعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يلغي تدريب اليوم.. بعد إصابة "كويلار" بفيروس "كورونا"
سبق

كشف نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الكولومبي "كويلار" بفيروس كورونا المستجد.

وتأكد غياب كويلار عن مواجهة الفيصلي، الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كما خضع بقية أعضاء الفريق إلى فحوصات فيروس كورونا للاطمئنان على حالتهم بعد إصابة كويلار؛ بحسب ما كشف النادي على حسابه الرسمي على "تويتر".

وألغى الجهازان الفني والإداري تدريبات الفريق، الثلاثاء؛ لأسباب احترازية إلى حين معرفة نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت لأعضاء الفريق، والمنتظر أن تظهر خلال 24 ساعة.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
05:55 PM

الهلال يلغي تدريب اليوم.. بعد إصابة "كويلار" بفيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الكولومبي "كويلار" بفيروس كورونا المستجد.

وتأكد غياب كويلار عن مواجهة الفيصلي، الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كما خضع بقية أعضاء الفريق إلى فحوصات فيروس كورونا للاطمئنان على حالتهم بعد إصابة كويلار؛ بحسب ما كشف النادي على حسابه الرسمي على "تويتر".

وألغى الجهازان الفني والإداري تدريبات الفريق، الثلاثاء؛ لأسباب احترازية إلى حين معرفة نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت لأعضاء الفريق، والمنتظر أن تظهر خلال 24 ساعة.

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