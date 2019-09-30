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"الأنبياء أخطأوا فكيف بنا نحن".. إجابة تفسّر شفافية ولي العهد في هذه الملفات

حوار فارِقٌ حَمَل رسائل واضحة في تعاطي السعودية وقطعها طريق المتربصين

حمَل حوار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة "CBS News"، رسائل واضحة في تعاطي المملكة العربية السعودية مع الأمور الهامة على الساحة اليوم؛ فإجابات سموه الواضحة وشفافيته المطلقة قطعت الطريق على جميع المتربصين؛ حيث أكد للجميع مدى حكمة المملكة في تعاطيها مع مختلف القضايا.
وأظهر سمو ولي العهد الكثيرَ من المعلومات المهمة بكل شفافية؛ خصوصًا فيما يتعلق بمقتل المواطن جمال خاشقجي عندما قال: "هذه كانت جريمة بشعة؛ لكن أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية؛ خصوصًا أنها حدثت من مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية".
وأضاف: "عندما تحدث جريمة لمواطن سعودي من قِبَل موظفين في الحكومة السعودية؛ لا بد أن أتحمل المسؤولية كقائد. ما حدث كان خطأً. ولا بد أن أتخذ الإجراءات كافة لتفادي حدوث أي أمر مثل هذا مستقبلًا".
وفيما يتعلق بالوضع السياسي بالمنطقة وعبثية إيران الذي أصبح واقعًا ملموسًا؛ فقد اختصر الأمير محمد بن سلمان الوضع مؤكدًا أنه إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران؛ فسوف نرى تصعيدًا أكبر، وسوف تهدد مصالح العالم، وسوف تتعطل إمدادات الطاقة، وسوف تصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا.
كما جاء حوار ولي العهد ليؤكد للعالم مدى سموّ رسالة المملكة ودعمها للسلام والاستقرار بالمنطقة؛ وذلك من خلال تأكيده أن الحل السلمي والسياسي في المنطقة أفضل من الحرب، عندما قال حفظه الله: "الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري. وإذا أوقفت إيران دعمها لمليشيات الحوثي فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد".
ليختم ولي العهد حواره بشفافية أخرى وكلمات معبرة عندما سألته المذيعة: ما الدروس التي تَعَلّمتها؟ وهل ارتكبتَ أخطاء؟ فأجابها: الأنبياء أخطأوا؛ فكيف بنا نحن؛ لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر.

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"الأنبياء أخطأوا فكيف بنا نحن".. إجابة تفسّر شفافية ولي العهد في هذه الملفات
سبق

حمَل حوار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة "CBS News"، رسائل واضحة في تعاطي المملكة العربية السعودية مع الأمور الهامة على الساحة اليوم؛ فإجابات سموه الواضحة وشفافيته المطلقة قطعت الطريق على جميع المتربصين؛ حيث أكد للجميع مدى حكمة المملكة في تعاطيها مع مختلف القضايا.
وأظهر سمو ولي العهد الكثيرَ من المعلومات المهمة بكل شفافية؛ خصوصًا فيما يتعلق بمقتل المواطن جمال خاشقجي عندما قال: "هذه كانت جريمة بشعة؛ لكن أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية؛ خصوصًا أنها حدثت من مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية".
وأضاف: "عندما تحدث جريمة لمواطن سعودي من قِبَل موظفين في الحكومة السعودية؛ لا بد أن أتحمل المسؤولية كقائد. ما حدث كان خطأً. ولا بد أن أتخذ الإجراءات كافة لتفادي حدوث أي أمر مثل هذا مستقبلًا".
وفيما يتعلق بالوضع السياسي بالمنطقة وعبثية إيران الذي أصبح واقعًا ملموسًا؛ فقد اختصر الأمير محمد بن سلمان الوضع مؤكدًا أنه إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران؛ فسوف نرى تصعيدًا أكبر، وسوف تهدد مصالح العالم، وسوف تتعطل إمدادات الطاقة، وسوف تصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا.
كما جاء حوار ولي العهد ليؤكد للعالم مدى سموّ رسالة المملكة ودعمها للسلام والاستقرار بالمنطقة؛ وذلك من خلال تأكيده أن الحل السلمي والسياسي في المنطقة أفضل من الحرب، عندما قال حفظه الله: "الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري. وإذا أوقفت إيران دعمها لمليشيات الحوثي فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد".
ليختم ولي العهد حواره بشفافية أخرى وكلمات معبرة عندما سألته المذيعة: ما الدروس التي تَعَلّمتها؟ وهل ارتكبتَ أخطاء؟ فأجابها: الأنبياء أخطأوا؛ فكيف بنا نحن؛ لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
11:34 AM

"الأنبياء أخطأوا فكيف بنا نحن".. إجابة تفسّر شفافية ولي العهد في هذه الملفات

حوار فارِقٌ حَمَل رسائل واضحة في تعاطي السعودية وقطعها طريق المتربصين

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خلود غنام - الرياض
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6,030

حمَل حوار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة "CBS News"، رسائل واضحة في تعاطي المملكة العربية السعودية مع الأمور الهامة على الساحة اليوم؛ فإجابات سموه الواضحة وشفافيته المطلقة قطعت الطريق على جميع المتربصين؛ حيث أكد للجميع مدى حكمة المملكة في تعاطيها مع مختلف القضايا.
وأظهر سمو ولي العهد الكثيرَ من المعلومات المهمة بكل شفافية؛ خصوصًا فيما يتعلق بمقتل المواطن جمال خاشقجي عندما قال: "هذه كانت جريمة بشعة؛ لكن أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية؛ خصوصًا أنها حدثت من مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية".
وأضاف: "عندما تحدث جريمة لمواطن سعودي من قِبَل موظفين في الحكومة السعودية؛ لا بد أن أتحمل المسؤولية كقائد. ما حدث كان خطأً. ولا بد أن أتخذ الإجراءات كافة لتفادي حدوث أي أمر مثل هذا مستقبلًا".
وفيما يتعلق بالوضع السياسي بالمنطقة وعبثية إيران الذي أصبح واقعًا ملموسًا؛ فقد اختصر الأمير محمد بن سلمان الوضع مؤكدًا أنه إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران؛ فسوف نرى تصعيدًا أكبر، وسوف تهدد مصالح العالم، وسوف تتعطل إمدادات الطاقة، وسوف تصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا.
كما جاء حوار ولي العهد ليؤكد للعالم مدى سموّ رسالة المملكة ودعمها للسلام والاستقرار بالمنطقة؛ وذلك من خلال تأكيده أن الحل السلمي والسياسي في المنطقة أفضل من الحرب، عندما قال حفظه الله: "الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري. وإذا أوقفت إيران دعمها لمليشيات الحوثي فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد".
ليختم ولي العهد حواره بشفافية أخرى وكلمات معبرة عندما سألته المذيعة: ما الدروس التي تَعَلّمتها؟ وهل ارتكبتَ أخطاء؟ فأجابها: الأنبياء أخطأوا؛ فكيف بنا نحن؛ لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر.

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