الحكومة الأسترالية تعلن عن إجراءات أكثر حزمًا لمواجهة تفشي كورونا

قالت: تتضمن حظر دخول جميع السفن السياحية القادمة من موانئ أجنبية

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، عقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأحد، عن إجراءات أكثر حزمًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وتتضمن هذه الإجراءات حظر دخول جميع السفن السياحية القادمة من موانئ أجنبية، وفرض عزل ذاتي على أي شخص يصل إلى أستراليا لمدة 14 يومًا. وأعلنت وزارة الصحة الفيدرالية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أستراليا إلى 249 حالة من بينها ثلاث حالات وفاة.

واظهرت الأرقام أن ولاية نيو ساوث ويلز، هي الأكثر تسجيلًا للإصابات بـ111 إصابة مؤكدة.