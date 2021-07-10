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المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمرّ حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ8 مساءً.

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المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ8 مساءً.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
10:51 AM

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمرّ حتى 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ8 مساءً.

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