النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 61 حالة وفاة

بلغت الإصابات في البلاد 6322 حالة.. ساوث ويلز الأكثر تضررًا

أعلن وزير الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية "براد هازارد"، وفاة شخصين جديدين في الولاية بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في الولاية إلى 26، وفي أستراليا إلى 61 حالة وفاة.

وأوضح هازارد أن حالتي الوفاة لرجل (76 عامًا) وامرأة (74 عامًا)؛ مضيفًا أن عدد الإصابات في أستراليا بلغ 6322 حالة؛ في حين ما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررًا حيث سجلت 2863 إصابة مؤكدة.

فيروس كورونا الجديد أستراليا

الرئيسية/ محطات

اعلان
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 61 حالة وفاة
سبق

أعلن وزير الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية "براد هازارد"، وفاة شخصين جديدين في الولاية بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في الولاية إلى 26، وفي أستراليا إلى 61 حالة وفاة.

وأوضح هازارد أن حالتي الوفاة لرجل (76 عامًا) وامرأة (74 عامًا)؛ مضيفًا أن عدد الإصابات في أستراليا بلغ 6322 حالة؛ في حين ما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررًا حيث سجلت 2863 إصابة مؤكدة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
09:04 AM

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 61 حالة وفاة

بلغت الإصابات في البلاد 6322 حالة.. ساوث ويلز الأكثر تضررًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
576

أعلن وزير الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية "براد هازارد"، وفاة شخصين جديدين في الولاية بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في الولاية إلى 26، وفي أستراليا إلى 61 حالة وفاة.

وأوضح هازارد أن حالتي الوفاة لرجل (76 عامًا) وامرأة (74 عامًا)؛ مضيفًا أن عدد الإصابات في أستراليا بلغ 6322 حالة؛ في حين ما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررًا حيث سجلت 2863 إصابة مؤكدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,175
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,408
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,993
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,225

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة