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قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا تضع الأخضر على رأس المجموعة الثانية

جرى اليوم في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم سحب قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا "العراق ٢٠١٩"، حيث وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثانية.

ووزعت المنتخبات التسعة المشاركة في البطولة على مجموعتين حيث ضمت الأولى والتي تُقام منافساتها في كربلاء كلاً من العراق (البلد المضيف)، اليمن، سوريا، فلسطين ولبنان.

فيما ضمّت المجموعة الثانية والتي تُقام مبارياتها في أربيل كلاً من الأردن (وصيف بطل النسخة الثامنة)، البحرين، السعودية والكويت.

وستفتتح البطولة بمواجهة العراق ولبنان في 30 يوليو الجاري على ملعب مدينة كربلاء الرياضية، فيما يقص الأخضر السعودي مشواره بالبطولة يوم الرابع من أغسطس القادم بمواجهة الكويت على ملعب فرانسوا حريري، ثم يلاقي البحرين في السابع من الشهر ذاته قبل أن يختتم مواجهات المجموعة يوم الـ11 من أغسطس بلقاء نظيره البحريني.

يُشار إلى أن المباراة النهائية ستُلعب في 14 أغسطس المقبل في ملعب مدينة كربلاء الرياضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا تضع الأخضر على رأس المجموعة الثانية
سبق

جرى اليوم في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم سحب قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا "العراق ٢٠١٩"، حيث وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثانية.

ووزعت المنتخبات التسعة المشاركة في البطولة على مجموعتين حيث ضمت الأولى والتي تُقام منافساتها في كربلاء كلاً من العراق (البلد المضيف)، اليمن، سوريا، فلسطين ولبنان.

فيما ضمّت المجموعة الثانية والتي تُقام مبارياتها في أربيل كلاً من الأردن (وصيف بطل النسخة الثامنة)، البحرين، السعودية والكويت.

وستفتتح البطولة بمواجهة العراق ولبنان في 30 يوليو الجاري على ملعب مدينة كربلاء الرياضية، فيما يقص الأخضر السعودي مشواره بالبطولة يوم الرابع من أغسطس القادم بمواجهة الكويت على ملعب فرانسوا حريري، ثم يلاقي البحرين في السابع من الشهر ذاته قبل أن يختتم مواجهات المجموعة يوم الـ11 من أغسطس بلقاء نظيره البحريني.

يُشار إلى أن المباراة النهائية ستُلعب في 14 أغسطس المقبل في ملعب مدينة كربلاء الرياضية.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
11:56 PM

قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا تضع الأخضر على رأس المجموعة الثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جرى اليوم في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم سحب قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا "العراق ٢٠١٩"، حيث وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثانية.

ووزعت المنتخبات التسعة المشاركة في البطولة على مجموعتين حيث ضمت الأولى والتي تُقام منافساتها في كربلاء كلاً من العراق (البلد المضيف)، اليمن، سوريا، فلسطين ولبنان.

فيما ضمّت المجموعة الثانية والتي تُقام مبارياتها في أربيل كلاً من الأردن (وصيف بطل النسخة الثامنة)، البحرين، السعودية والكويت.

وستفتتح البطولة بمواجهة العراق ولبنان في 30 يوليو الجاري على ملعب مدينة كربلاء الرياضية، فيما يقص الأخضر السعودي مشواره بالبطولة يوم الرابع من أغسطس القادم بمواجهة الكويت على ملعب فرانسوا حريري، ثم يلاقي البحرين في السابع من الشهر ذاته قبل أن يختتم مواجهات المجموعة يوم الـ11 من أغسطس بلقاء نظيره البحريني.

يُشار إلى أن المباراة النهائية ستُلعب في 14 أغسطس المقبل في ملعب مدينة كربلاء الرياضية.

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10 مليارات ..

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