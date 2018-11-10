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الأول من ديسمبر موعد انتهاء أعمال تغيير أرضية ملعب جامعة الملك سعود

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أن أعمال تغيير أرضية ملعب جامعة الملك سعود جارية الآن، وستنتهي في الأول من شهر ديسمبر المقبل.

جاء ذلك وفقًا لتغريدة، نشرها آل الشيخ على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أرفق معها صورة لأعمال تغيير أرضية الملعب، قال فيها: "جامعة الملك سعود.. جارٍ تغيير أرضية الملعب، وينتهي ١ ديسمبر".


وكان ملعب جامعة الملك سعود قد احتضن يوم الجمعة الماضية إقامة أحداث ومنافسات WWE في كراون جول السعودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأول من ديسمبر موعد انتهاء أعمال تغيير أرضية ملعب جامعة الملك سعود
سبق

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أن أعمال تغيير أرضية ملعب جامعة الملك سعود جارية الآن، وستنتهي في الأول من شهر ديسمبر المقبل.

جاء ذلك وفقًا لتغريدة، نشرها آل الشيخ على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أرفق معها صورة لأعمال تغيير أرضية الملعب، قال فيها: "جامعة الملك سعود.. جارٍ تغيير أرضية الملعب، وينتهي ١ ديسمبر".


وكان ملعب جامعة الملك سعود قد احتضن يوم الجمعة الماضية إقامة أحداث ومنافسات WWE في كراون جول السعودية.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
08:14 PM

الأول من ديسمبر موعد انتهاء أعمال تغيير أرضية ملعب جامعة الملك سعود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أن أعمال تغيير أرضية ملعب جامعة الملك سعود جارية الآن، وستنتهي في الأول من شهر ديسمبر المقبل.

جاء ذلك وفقًا لتغريدة، نشرها آل الشيخ على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أرفق معها صورة لأعمال تغيير أرضية الملعب، قال فيها: "جامعة الملك سعود.. جارٍ تغيير أرضية الملعب، وينتهي ١ ديسمبر".


وكان ملعب جامعة الملك سعود قد احتضن يوم الجمعة الماضية إقامة أحداث ومنافسات WWE في كراون جول السعودية.

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