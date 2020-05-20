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"عن بعد".. لجنة حقوق الإنسان في الشورى تجتمع مع رئيس الهيئة

قدمّ العواد إيجازاً عن الجهود التي بذلت خلال كورونا لحماية المواطن والمقيم

بمشاركة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى اجتماعاً عن بعد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

وفي بداية الاجتماع قدمّ رئيس الهيئة إيجازاً عن الجهود التي قامت بها الهيئة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية والحماية للإنسان مواطناً أو مقيماً، وكان لكفاءة الأداء الحكومي بإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأثر الإيجابي في مواجهة الجائحة، كما أن الإجراءات التي قامت بها المملكة لمواجهة الجائحة جاءت بمفهوم أوسع وأشمل ونظرت إلى الإنسان انطلاقاً من مبدأ الإنسان أولاً.

ثم دار خلال الاجتماع حوار تفاعلي بين رئيس الهيئة وأعضاء اللجنة حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة الإصلاحات التي اتخذتها المملكة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

كما تطرق الاجتماع للمراحل التي حققتها الهيئة في إنجاز الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والإستراتيجية الوطنية لهيئة حقوق الإنسان، كما تطرق الاجتماع لأهمية تعزيز دور مؤسسات القطاع غير الربحي (المجتمع المدني) انطلاقاً من أهمية تعزيز الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.

رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عن بعد".. لجنة حقوق الإنسان في الشورى تجتمع مع رئيس الهيئة
سبق

بمشاركة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى اجتماعاً عن بعد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

وفي بداية الاجتماع قدمّ رئيس الهيئة إيجازاً عن الجهود التي قامت بها الهيئة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية والحماية للإنسان مواطناً أو مقيماً، وكان لكفاءة الأداء الحكومي بإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأثر الإيجابي في مواجهة الجائحة، كما أن الإجراءات التي قامت بها المملكة لمواجهة الجائحة جاءت بمفهوم أوسع وأشمل ونظرت إلى الإنسان انطلاقاً من مبدأ الإنسان أولاً.

ثم دار خلال الاجتماع حوار تفاعلي بين رئيس الهيئة وأعضاء اللجنة حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة الإصلاحات التي اتخذتها المملكة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

كما تطرق الاجتماع للمراحل التي حققتها الهيئة في إنجاز الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والإستراتيجية الوطنية لهيئة حقوق الإنسان، كما تطرق الاجتماع لأهمية تعزيز دور مؤسسات القطاع غير الربحي (المجتمع المدني) انطلاقاً من أهمية تعزيز الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
07:36 PM

"عن بعد".. لجنة حقوق الإنسان في الشورى تجتمع مع رئيس الهيئة

قدمّ العواد إيجازاً عن الجهود التي بذلت خلال كورونا لحماية المواطن والمقيم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بمشاركة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى اجتماعاً عن بعد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

وفي بداية الاجتماع قدمّ رئيس الهيئة إيجازاً عن الجهود التي قامت بها الهيئة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية والحماية للإنسان مواطناً أو مقيماً، وكان لكفاءة الأداء الحكومي بإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأثر الإيجابي في مواجهة الجائحة، كما أن الإجراءات التي قامت بها المملكة لمواجهة الجائحة جاءت بمفهوم أوسع وأشمل ونظرت إلى الإنسان انطلاقاً من مبدأ الإنسان أولاً.

ثم دار خلال الاجتماع حوار تفاعلي بين رئيس الهيئة وأعضاء اللجنة حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة الإصلاحات التي اتخذتها المملكة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

كما تطرق الاجتماع للمراحل التي حققتها الهيئة في إنجاز الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والإستراتيجية الوطنية لهيئة حقوق الإنسان، كما تطرق الاجتماع لأهمية تعزيز دور مؤسسات القطاع غير الربحي (المجتمع المدني) انطلاقاً من أهمية تعزيز الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.

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