"الفهيد": التعداد مشروع "شامل" وبدعم الأجهزة الحكومية سيغطي جميع السكان والمناطق الوعرة

استخدام جميع الإمكانيات من أجهزة الاتصال والطائرات العمودية في المناطق الوعرة والصحاري

أكد مدير مشروع تعداد السعودية 2020 فهد الفهيد، أنه وفقًا للخطة التنفيذية التي تعمل عليها الهيئة العامة للإحصاء في أعمال مشروع تعداد السعودية 2020؛ ستغطي أعمال العد واستيفاء البيانات جميع السكان في كل مناطق المملكة المترامية الأطراف، وسوف يتم من خلال التعاون القائم بين الهيئة العامة للإحصاء وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، استخدام جميع الإمكانيات اللازمة مثل أجهزة الاتصال، والطائرات العمودية في المناطق الوعرة خاصة والصحاري الواسعة مثل مناطق الربع الخالي والنفود الكبير، التي يصعب استخدام السيارات فيها، وفق ترتيبات خاصة تتلاءم مع المناطق التي يتم حصرها.



وشدد الفهيد على أهمية مشروع "تعداد السعودية 2020"، والنتائج المرجوَّة منه في دعم متخذي القرار وراسمي السياسيات، وأهمية تكامل العمل بين الأسر والأفراد المُدْلِين بالبيانات والباحثين الميدانيين. وقد سخَّرت الهيئة العامة للإحصاء جميع إمكاناتها وطاقاتها البشرية والتقنيَّة في سبيل تنفيذ هذا المشروع الوطني بمشاركة أكثر من 60 ألفًا من الكوادر البشرية الوطنية المدرَّبة لإنجاحه، وتحقيق أهدافه المرجوة، والمساهمة في التنمية الوطنية.



الجدير بالذكر أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية "تعداد السعودية 2020"، الذي سيكون مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م؛ هو بداية العدِّ الفعلي له "ليلة الإسناد الزمني"، وسيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساسٍ موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبها برامج وخطط التنمية في المملكة، وتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

