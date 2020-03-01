النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفهيد": التعداد مشروع "شامل" وبدعم الأجهزة الحكومية سيغطي جميع السكان والمناطق الوعرة

استخدام جميع الإمكانيات من أجهزة الاتصال والطائرات العمودية في المناطق الوعرة والصحاري

أكد مدير مشروع تعداد السعودية 2020 فهد الفهيد، أنه وفقًا للخطة التنفيذية التي تعمل عليها الهيئة العامة للإحصاء في أعمال مشروع تعداد السعودية 2020؛ ستغطي أعمال العد واستيفاء البيانات جميع السكان في كل مناطق المملكة المترامية الأطراف، وسوف يتم من خلال التعاون القائم بين الهيئة العامة للإحصاء وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، استخدام جميع الإمكانيات اللازمة مثل أجهزة الاتصال، والطائرات العمودية في المناطق الوعرة خاصة والصحاري الواسعة مثل مناطق الربع الخالي والنفود الكبير، التي يصعب استخدام السيارات فيها، وفق ترتيبات خاصة تتلاءم مع المناطق التي يتم حصرها.

وشدد الفهيد على أهمية مشروع "تعداد السعودية 2020"، والنتائج المرجوَّة منه في دعم متخذي القرار وراسمي السياسيات، وأهمية تكامل العمل بين الأسر والأفراد المُدْلِين بالبيانات والباحثين الميدانيين. وقد سخَّرت الهيئة العامة للإحصاء جميع إمكاناتها وطاقاتها البشرية والتقنيَّة في سبيل تنفيذ هذا المشروع الوطني بمشاركة أكثر من 60 ألفًا من الكوادر البشرية الوطنية المدرَّبة لإنجاحه، وتحقيق أهدافه المرجوة، والمساهمة في التنمية الوطنية.


الجدير بالذكر أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية "تعداد السعودية 2020"، الذي سيكون مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م؛ هو بداية العدِّ الفعلي له "ليلة الإسناد الزمني"، وسيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساسٍ موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبها برامج وخطط التنمية في المملكة، وتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

مدير مشروع تعداد السعودية 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الفهيد": التعداد مشروع "شامل" وبدعم الأجهزة الحكومية سيغطي جميع السكان والمناطق الوعرة
سبق

أكد مدير مشروع تعداد السعودية 2020 فهد الفهيد، أنه وفقًا للخطة التنفيذية التي تعمل عليها الهيئة العامة للإحصاء في أعمال مشروع تعداد السعودية 2020؛ ستغطي أعمال العد واستيفاء البيانات جميع السكان في كل مناطق المملكة المترامية الأطراف، وسوف يتم من خلال التعاون القائم بين الهيئة العامة للإحصاء وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، استخدام جميع الإمكانيات اللازمة مثل أجهزة الاتصال، والطائرات العمودية في المناطق الوعرة خاصة والصحاري الواسعة مثل مناطق الربع الخالي والنفود الكبير، التي يصعب استخدام السيارات فيها، وفق ترتيبات خاصة تتلاءم مع المناطق التي يتم حصرها.

وشدد الفهيد على أهمية مشروع "تعداد السعودية 2020"، والنتائج المرجوَّة منه في دعم متخذي القرار وراسمي السياسيات، وأهمية تكامل العمل بين الأسر والأفراد المُدْلِين بالبيانات والباحثين الميدانيين. وقد سخَّرت الهيئة العامة للإحصاء جميع إمكاناتها وطاقاتها البشرية والتقنيَّة في سبيل تنفيذ هذا المشروع الوطني بمشاركة أكثر من 60 ألفًا من الكوادر البشرية الوطنية المدرَّبة لإنجاحه، وتحقيق أهدافه المرجوة، والمساهمة في التنمية الوطنية.


الجدير بالذكر أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية "تعداد السعودية 2020"، الذي سيكون مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م؛ هو بداية العدِّ الفعلي له "ليلة الإسناد الزمني"، وسيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساسٍ موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبها برامج وخطط التنمية في المملكة، وتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
05:02 PM

"الفهيد": التعداد مشروع "شامل" وبدعم الأجهزة الحكومية سيغطي جميع السكان والمناطق الوعرة

استخدام جميع الإمكانيات من أجهزة الاتصال والطائرات العمودية في المناطق الوعرة والصحاري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
2,538

أكد مدير مشروع تعداد السعودية 2020 فهد الفهيد، أنه وفقًا للخطة التنفيذية التي تعمل عليها الهيئة العامة للإحصاء في أعمال مشروع تعداد السعودية 2020؛ ستغطي أعمال العد واستيفاء البيانات جميع السكان في كل مناطق المملكة المترامية الأطراف، وسوف يتم من خلال التعاون القائم بين الهيئة العامة للإحصاء وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، استخدام جميع الإمكانيات اللازمة مثل أجهزة الاتصال، والطائرات العمودية في المناطق الوعرة خاصة والصحاري الواسعة مثل مناطق الربع الخالي والنفود الكبير، التي يصعب استخدام السيارات فيها، وفق ترتيبات خاصة تتلاءم مع المناطق التي يتم حصرها.

وشدد الفهيد على أهمية مشروع "تعداد السعودية 2020"، والنتائج المرجوَّة منه في دعم متخذي القرار وراسمي السياسيات، وأهمية تكامل العمل بين الأسر والأفراد المُدْلِين بالبيانات والباحثين الميدانيين. وقد سخَّرت الهيئة العامة للإحصاء جميع إمكاناتها وطاقاتها البشرية والتقنيَّة في سبيل تنفيذ هذا المشروع الوطني بمشاركة أكثر من 60 ألفًا من الكوادر البشرية الوطنية المدرَّبة لإنجاحه، وتحقيق أهدافه المرجوة، والمساهمة في التنمية الوطنية.


الجدير بالذكر أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية "تعداد السعودية 2020"، الذي سيكون مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م؛ هو بداية العدِّ الفعلي له "ليلة الإسناد الزمني"، وسيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساسٍ موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبها برامج وخطط التنمية في المملكة، وتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,910
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,801
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,048

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة