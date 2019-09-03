النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى الملك فهد بجدة يستأصل ورمًا ضخمًا من وجه طفل

من النوع الحميد الذي يصيب الأوعية الدموية.. والحالة نادرة

تَمَكّن فريق طبي مشترك من جراحي المناظير وجراحي الوجه والفكين بمستشفى الملك فهد بجدة، من استئصال ورم من وجه طفل يبلغ من العمر ١٣ عامًا، كان يعاني من انسداد بالأنف نتيجة تورم شديد بالوجه.

وبعد تنويم الطفل تحت رعاية الدكتور رائد شطا، استشاري جراحة الوجه والفكين، وبعد إجراء الفحص الطبي والأشعات اللازمة؛ تَبَيّن وجود ورم ضخم (9 ×8.5 ×7.5 سم) في الأنف والجيوب الأنفية، وكان ممتدًا إلى داخل العين اليسرى والخد الأيسر.

وتم تشخيص الورم بأنه ورم ليفي وعائي "angiofibroma"، وهو من الأورام الحميدة التي تصيب الأوعية الدموية.
وأكد الفريق الطبي، أن ورمًا بهذا الحجم يُعد وجودها من الحالات النادرة جدًّا، ومما يزيد من صعوبة استئصال مثل هذه الأورام طبيعتُها القابلة للنزف الشديد أثناء العملية.
وتَقرر إجراء العملية عن طريق المنظار بقيادة الدكتور طارق الشيخ، والدكتور محمود جوهرجي استشارييْ جراحات مناظير الأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة الأمامي، مع وجود فريق جراحة الوجه والفكين للتدخل لاستئصال الجزء الممتد للخد عن طريق جرح خارجي في الوجه في حال تعثر إكمال العملية بالمنظار.

ونجحت عملية استئصال الورم بنجاح بجميع أجزائه الممتدة للعين والخد باستخدام المنظار فقط، وبطريقة تحفظية، واستغرقت أكثر من عشر ساعات دون أي حاجة إلى فتح جرح أو خياطة خارجية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى الملك فهد بجدة يستأصل ورمًا ضخمًا من وجه طفل
سبق

تَمَكّن فريق طبي مشترك من جراحي المناظير وجراحي الوجه والفكين بمستشفى الملك فهد بجدة، من استئصال ورم من وجه طفل يبلغ من العمر ١٣ عامًا، كان يعاني من انسداد بالأنف نتيجة تورم شديد بالوجه.

وبعد تنويم الطفل تحت رعاية الدكتور رائد شطا، استشاري جراحة الوجه والفكين، وبعد إجراء الفحص الطبي والأشعات اللازمة؛ تَبَيّن وجود ورم ضخم (9 ×8.5 ×7.5 سم) في الأنف والجيوب الأنفية، وكان ممتدًا إلى داخل العين اليسرى والخد الأيسر.

وتم تشخيص الورم بأنه ورم ليفي وعائي "angiofibroma"، وهو من الأورام الحميدة التي تصيب الأوعية الدموية.
وأكد الفريق الطبي، أن ورمًا بهذا الحجم يُعد وجودها من الحالات النادرة جدًّا، ومما يزيد من صعوبة استئصال مثل هذه الأورام طبيعتُها القابلة للنزف الشديد أثناء العملية.
وتَقرر إجراء العملية عن طريق المنظار بقيادة الدكتور طارق الشيخ، والدكتور محمود جوهرجي استشارييْ جراحات مناظير الأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة الأمامي، مع وجود فريق جراحة الوجه والفكين للتدخل لاستئصال الجزء الممتد للخد عن طريق جرح خارجي في الوجه في حال تعثر إكمال العملية بالمنظار.

ونجحت عملية استئصال الورم بنجاح بجميع أجزائه الممتدة للعين والخد باستخدام المنظار فقط، وبطريقة تحفظية، واستغرقت أكثر من عشر ساعات دون أي حاجة إلى فتح جرح أو خياطة خارجية.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
01:02 PM

مستشفى الملك فهد بجدة يستأصل ورمًا ضخمًا من وجه طفل

من النوع الحميد الذي يصيب الأوعية الدموية.. والحالة نادرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
507

تَمَكّن فريق طبي مشترك من جراحي المناظير وجراحي الوجه والفكين بمستشفى الملك فهد بجدة، من استئصال ورم من وجه طفل يبلغ من العمر ١٣ عامًا، كان يعاني من انسداد بالأنف نتيجة تورم شديد بالوجه.

وبعد تنويم الطفل تحت رعاية الدكتور رائد شطا، استشاري جراحة الوجه والفكين، وبعد إجراء الفحص الطبي والأشعات اللازمة؛ تَبَيّن وجود ورم ضخم (9 ×8.5 ×7.5 سم) في الأنف والجيوب الأنفية، وكان ممتدًا إلى داخل العين اليسرى والخد الأيسر.

وتم تشخيص الورم بأنه ورم ليفي وعائي "angiofibroma"، وهو من الأورام الحميدة التي تصيب الأوعية الدموية.
وأكد الفريق الطبي، أن ورمًا بهذا الحجم يُعد وجودها من الحالات النادرة جدًّا، ومما يزيد من صعوبة استئصال مثل هذه الأورام طبيعتُها القابلة للنزف الشديد أثناء العملية.
وتَقرر إجراء العملية عن طريق المنظار بقيادة الدكتور طارق الشيخ، والدكتور محمود جوهرجي استشارييْ جراحات مناظير الأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة الأمامي، مع وجود فريق جراحة الوجه والفكين للتدخل لاستئصال الجزء الممتد للخد عن طريق جرح خارجي في الوجه في حال تعثر إكمال العملية بالمنظار.

ونجحت عملية استئصال الورم بنجاح بجميع أجزائه الممتدة للعين والخد باستخدام المنظار فقط، وبطريقة تحفظية، واستغرقت أكثر من عشر ساعات دون أي حاجة إلى فتح جرح أو خياطة خارجية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,828
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,389
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,327
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,692

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة