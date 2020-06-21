أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً بمشيئة الله.

أمطار رعدية على جازان و6 من محافظاتها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-21 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً بمشيئة الله.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 12:35 PM

أمطار رعدية على جازان و6 من محافظاتها مصحوبة برياح وتستمر حتى الساعة 7 مساءً





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً بمشيئة الله.