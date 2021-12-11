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فنانة أوكرانية تبدع في الرسم بالرمل في منطقة "نبض الرياض"

ركّزت على عناصر حضارة المملكة العربية السعودية وتاريخها

استطاعت الرسامة الأوكرانية "يوريا"، جذب أنظار الزوار خلال مشاركتها في فعاليات موسم الرياض 2021، مستخدمة الرمل في رسمها الحي للوحات إبداعية، في منطقة "نبض الرياض".

وركزت الرسامة الأوكرانية في رسوماتها على عناصر حضارة المملكة العربية السعودية وتاريخها، التي تضمنت: (الصحراء، والنجوم، والنخيل، والإبل).

وذكرت "يوريا"، البالغة من العمر 35 عامًا، أن شغفها بموهبة الرسم على الرمل؛ دفعها إلى المشاركة في فعاليات موسم الرياض هذا العام، وترجمت عشقها لهذا الفن بلوحات تحاكي معالم المملكة وتاريخها على أرض العاصمة الرياض؛ بما يعبر عن تراث وتاريخ البلاد؛ وذلك في منطقة "نبض الرياض" التي تمثل واحدة من أكثر مناطق الموسم اهتمامًا بالحضارة السعودية القديمة وامتداداتها الحديثة.

وعبّرت عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في الموسم؛ لا سيما أنها تزور المملكة للمرة الأولى في حياتها، موضحة أنها ممتنة لمنحها فرصة المشاركة مع عدد من الفنانين العالميين في شتى المجالات.

وأضافت أن رسم كل قصة عن المملكة يستغرق 15 دقيقةً فقط، قبل عرضه على الزوار من خلال "بروجكتر" يعمل على جذب أنظار الزوار واهتمامهم.

وأشارت إلى اندهاشها مِن تفاعل الزوار مع رسمها؛ الأمر الذي جعلها تقدم الشكر الكبير لكل الحاضرين، الذين قدموا لها الدعم من خلال التفاعل والحماس أثناء إبداعها اللوحات.

وتُعد منطقة "نبض الرياض" واحدةً من المناطق الترفيهية الـ14 في موسم الرياض 2021، وتقدم عروضًا مرئيةً تسرد القصص الثقافية والتاريخية عن مناطق المملكة منذ بداية التأسيس، مع محاكاتها على جدران قصر المصمك، إلى جانب عروض موسيقية شعبية، تجسد التقاليد والموروث الثقافي السعودي، وتشمل الفعاليات عروضًا ترفيهيةً وموسيقيةً بمشاركات من دول عدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فنانة أوكرانية تبدع في الرسم بالرمل في منطقة "نبض الرياض"
سبق

استطاعت الرسامة الأوكرانية "يوريا"، جذب أنظار الزوار خلال مشاركتها في فعاليات موسم الرياض 2021، مستخدمة الرمل في رسمها الحي للوحات إبداعية، في منطقة "نبض الرياض".

وركزت الرسامة الأوكرانية في رسوماتها على عناصر حضارة المملكة العربية السعودية وتاريخها، التي تضمنت: (الصحراء، والنجوم، والنخيل، والإبل).

وذكرت "يوريا"، البالغة من العمر 35 عامًا، أن شغفها بموهبة الرسم على الرمل؛ دفعها إلى المشاركة في فعاليات موسم الرياض هذا العام، وترجمت عشقها لهذا الفن بلوحات تحاكي معالم المملكة وتاريخها على أرض العاصمة الرياض؛ بما يعبر عن تراث وتاريخ البلاد؛ وذلك في منطقة "نبض الرياض" التي تمثل واحدة من أكثر مناطق الموسم اهتمامًا بالحضارة السعودية القديمة وامتداداتها الحديثة.

وعبّرت عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في الموسم؛ لا سيما أنها تزور المملكة للمرة الأولى في حياتها، موضحة أنها ممتنة لمنحها فرصة المشاركة مع عدد من الفنانين العالميين في شتى المجالات.

وأضافت أن رسم كل قصة عن المملكة يستغرق 15 دقيقةً فقط، قبل عرضه على الزوار من خلال "بروجكتر" يعمل على جذب أنظار الزوار واهتمامهم.

وأشارت إلى اندهاشها مِن تفاعل الزوار مع رسمها؛ الأمر الذي جعلها تقدم الشكر الكبير لكل الحاضرين، الذين قدموا لها الدعم من خلال التفاعل والحماس أثناء إبداعها اللوحات.

وتُعد منطقة "نبض الرياض" واحدةً من المناطق الترفيهية الـ14 في موسم الرياض 2021، وتقدم عروضًا مرئيةً تسرد القصص الثقافية والتاريخية عن مناطق المملكة منذ بداية التأسيس، مع محاكاتها على جدران قصر المصمك، إلى جانب عروض موسيقية شعبية، تجسد التقاليد والموروث الثقافي السعودي، وتشمل الفعاليات عروضًا ترفيهيةً وموسيقيةً بمشاركات من دول عدة.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
02:50 PM

فنانة أوكرانية تبدع في الرسم بالرمل في منطقة "نبض الرياض"

ركّزت على عناصر حضارة المملكة العربية السعودية وتاريخها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استطاعت الرسامة الأوكرانية "يوريا"، جذب أنظار الزوار خلال مشاركتها في فعاليات موسم الرياض 2021، مستخدمة الرمل في رسمها الحي للوحات إبداعية، في منطقة "نبض الرياض".

وركزت الرسامة الأوكرانية في رسوماتها على عناصر حضارة المملكة العربية السعودية وتاريخها، التي تضمنت: (الصحراء، والنجوم، والنخيل، والإبل).

وذكرت "يوريا"، البالغة من العمر 35 عامًا، أن شغفها بموهبة الرسم على الرمل؛ دفعها إلى المشاركة في فعاليات موسم الرياض هذا العام، وترجمت عشقها لهذا الفن بلوحات تحاكي معالم المملكة وتاريخها على أرض العاصمة الرياض؛ بما يعبر عن تراث وتاريخ البلاد؛ وذلك في منطقة "نبض الرياض" التي تمثل واحدة من أكثر مناطق الموسم اهتمامًا بالحضارة السعودية القديمة وامتداداتها الحديثة.

وعبّرت عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في الموسم؛ لا سيما أنها تزور المملكة للمرة الأولى في حياتها، موضحة أنها ممتنة لمنحها فرصة المشاركة مع عدد من الفنانين العالميين في شتى المجالات.

وأضافت أن رسم كل قصة عن المملكة يستغرق 15 دقيقةً فقط، قبل عرضه على الزوار من خلال "بروجكتر" يعمل على جذب أنظار الزوار واهتمامهم.

وأشارت إلى اندهاشها مِن تفاعل الزوار مع رسمها؛ الأمر الذي جعلها تقدم الشكر الكبير لكل الحاضرين، الذين قدموا لها الدعم من خلال التفاعل والحماس أثناء إبداعها اللوحات.

وتُعد منطقة "نبض الرياض" واحدةً من المناطق الترفيهية الـ14 في موسم الرياض 2021، وتقدم عروضًا مرئيةً تسرد القصص الثقافية والتاريخية عن مناطق المملكة منذ بداية التأسيس، مع محاكاتها على جدران قصر المصمك، إلى جانب عروض موسيقية شعبية، تجسد التقاليد والموروث الثقافي السعودي، وتشمل الفعاليات عروضًا ترفيهيةً وموسيقيةً بمشاركات من دول عدة.

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