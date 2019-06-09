"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على المدينة وحائل والحدود الشمالية

طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ولا يُستبعد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: (المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية)؛ في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية بسرعة 10- 32كم/ساعة، تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.