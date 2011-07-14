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القيادة تهنئ الرئيس المنتخب لجمهورية لاتفيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إجيلز ليفتيس رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للجمهورية.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة تنصيبكم رئيسًا لجمهورية لاتفيا، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للجمهورية، قال فيها: "يسعدني بمناسبة تنصيبكم رئيسًا لجمهورية لاتفيا، أن أعرب لفخامتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسعادة، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تهنئ الرئيس المنتخب لجمهورية لاتفيا
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إجيلز ليفتيس رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للجمهورية.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة تنصيبكم رئيسًا لجمهورية لاتفيا، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للجمهورية، قال فيها: "يسعدني بمناسبة تنصيبكم رئيسًا لجمهورية لاتفيا، أن أعرب لفخامتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسعادة، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
09:00 PM

القيادة تهنئ الرئيس المنتخب لجمهورية لاتفيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إجيلز ليفتيس رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للجمهورية.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة تنصيبكم رئيسًا لجمهورية لاتفيا، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للجمهورية، قال فيها: "يسعدني بمناسبة تنصيبكم رئيسًا لجمهورية لاتفيا، أن أعرب لفخامتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسعادة، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".

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