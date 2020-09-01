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"آل الشيخ" يدشن الحملة البيئية لتحسين المنظور البصري شمال حائل

في عدد من المواقع البرية شمال المدينة

نوه وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، بدعم أمير المنطقة ونائبه لدعم كافة المبادرات التنموية بالمنطقة.

جاء ذلك بعد تدشينه للحملة البيئية لتحسين المنظور البصري لعدد من المواقع البرية شمال مدينة حائل.

ونقل "آل الشيخ" شكر أمير المنطقة ونائبه للمشاركين في هذه الحملة وكافة المتطوعين الراغبين في الانضمام لجهود فرق العمل الميدانية التي ستنطلق أعمالها قريباً.

حضر التدشين، وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والداعمين.

وأوضح "المطيري" أن عمل اللجنة سيستمر بإذن الله ليشمل مواقع أخرى بعد إتمام العمل في المواقع المحددة من شمال مدينة حائل، مؤكداً أن خدمة المواقع البرية مسؤولية الجميع والمجال مفتوح للجميع للمساهمة في خدمة المنطقة.

من جهة أخرى، عقد أعضاء لجنة الحملة اليوم اجتماعاً تحضيرياً لتنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات واللجان المهتمة بالبيئة، من أجل تكامل الجهود ومشاركة كافة الراغبين بتنظيف وتجميل المواقع البرية.

إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يدشن الحملة البيئية لتحسين المنظور البصري شمال حائل
سبق

نوه وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، بدعم أمير المنطقة ونائبه لدعم كافة المبادرات التنموية بالمنطقة.

جاء ذلك بعد تدشينه للحملة البيئية لتحسين المنظور البصري لعدد من المواقع البرية شمال مدينة حائل.

ونقل "آل الشيخ" شكر أمير المنطقة ونائبه للمشاركين في هذه الحملة وكافة المتطوعين الراغبين في الانضمام لجهود فرق العمل الميدانية التي ستنطلق أعمالها قريباً.

حضر التدشين، وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والداعمين.

وأوضح "المطيري" أن عمل اللجنة سيستمر بإذن الله ليشمل مواقع أخرى بعد إتمام العمل في المواقع المحددة من شمال مدينة حائل، مؤكداً أن خدمة المواقع البرية مسؤولية الجميع والمجال مفتوح للجميع للمساهمة في خدمة المنطقة.

من جهة أخرى، عقد أعضاء لجنة الحملة اليوم اجتماعاً تحضيرياً لتنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات واللجان المهتمة بالبيئة، من أجل تكامل الجهود ومشاركة كافة الراغبين بتنظيف وتجميل المواقع البرية.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
04:41 PM

"آل الشيخ" يدشن الحملة البيئية لتحسين المنظور البصري شمال حائل

في عدد من المواقع البرية شمال المدينة

A A A
خالد السليمي - حائل
0
998

نوه وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، بدعم أمير المنطقة ونائبه لدعم كافة المبادرات التنموية بالمنطقة.

جاء ذلك بعد تدشينه للحملة البيئية لتحسين المنظور البصري لعدد من المواقع البرية شمال مدينة حائل.

ونقل "آل الشيخ" شكر أمير المنطقة ونائبه للمشاركين في هذه الحملة وكافة المتطوعين الراغبين في الانضمام لجهود فرق العمل الميدانية التي ستنطلق أعمالها قريباً.

حضر التدشين، وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والداعمين.

وأوضح "المطيري" أن عمل اللجنة سيستمر بإذن الله ليشمل مواقع أخرى بعد إتمام العمل في المواقع المحددة من شمال مدينة حائل، مؤكداً أن خدمة المواقع البرية مسؤولية الجميع والمجال مفتوح للجميع للمساهمة في خدمة المنطقة.

من جهة أخرى، عقد أعضاء لجنة الحملة اليوم اجتماعاً تحضيرياً لتنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات واللجان المهتمة بالبيئة، من أجل تكامل الجهود ومشاركة كافة الراغبين بتنظيف وتجميل المواقع البرية.

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