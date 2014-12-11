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الرمز 2222 .. الأوساط المالية تترقب بدء تداول أسهم "أرامكو" اليوم

القيمة أكبر بـ 1.4 مرة من حجم أكبر شركة مدرجة حالياً في العالم "أبل"

تترقب الاوساط المالية، اليوم الأربعاء، بدء السوق السعودي "تاسي"، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أرامكو السعودية"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

ويعد إدراج "أرامكو السعودية" الأكبر في تاريخ السوق السعودي والأكبر في التاريخ عالمياً.

وأمس أعلنت "أرامكو"، عبر موقع "تداول"، تسلُّم إشعار من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية؛ "مدير الاستقرار السعري"، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر "الطرح" الذي يتضمن الإعلان السابق لمدة الاستقرار السعري.

وبناءً على السعر النهائي لأسهم الشركة بـ 32 ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 6.4 تريليون ريال (بما يعادل 1.71 تريليون دولار).

وتعد هذه القيمة أكبر بمقدار 1.4 مرة من حجم أكبر شركة مدرجة حالياً في العالم، وهي "أبل"؛ البالغة قيمتها السوقية 1.19 تريليون دولار.

كما أن قيمة الشركة أكبر بمقدار 1.7 مرة من القيمة السوقية لشركات النفط العالمية الخمس الكبرى مجتمعةً؛ البالغة نحو تريليون دولار ("شل" 225.5 مليار دولار؛ و"إكسون موبيل" نحو 228.3 مليار دولار؛ و"توتال" 141.9 مليار دولار؛ و"بي بي" نحو 126 مليار دولار؛ و"شيفرون" نحو 221.5 مليار دولار).

أرامكو السعودية اكتتاب أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرمز 2222 .. الأوساط المالية تترقب بدء تداول أسهم "أرامكو" اليوم
سبق

تترقب الاوساط المالية، اليوم الأربعاء، بدء السوق السعودي "تاسي"، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أرامكو السعودية"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

ويعد إدراج "أرامكو السعودية" الأكبر في تاريخ السوق السعودي والأكبر في التاريخ عالمياً.

وأمس أعلنت "أرامكو"، عبر موقع "تداول"، تسلُّم إشعار من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية؛ "مدير الاستقرار السعري"، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر "الطرح" الذي يتضمن الإعلان السابق لمدة الاستقرار السعري.

وبناءً على السعر النهائي لأسهم الشركة بـ 32 ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 6.4 تريليون ريال (بما يعادل 1.71 تريليون دولار).

وتعد هذه القيمة أكبر بمقدار 1.4 مرة من حجم أكبر شركة مدرجة حالياً في العالم، وهي "أبل"؛ البالغة قيمتها السوقية 1.19 تريليون دولار.

كما أن قيمة الشركة أكبر بمقدار 1.7 مرة من القيمة السوقية لشركات النفط العالمية الخمس الكبرى مجتمعةً؛ البالغة نحو تريليون دولار ("شل" 225.5 مليار دولار؛ و"إكسون موبيل" نحو 228.3 مليار دولار؛ و"توتال" 141.9 مليار دولار؛ و"بي بي" نحو 126 مليار دولار؛ و"شيفرون" نحو 221.5 مليار دولار).

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
08:19 AM

الرمز 2222 .. الأوساط المالية تترقب بدء تداول أسهم "أرامكو" اليوم

القيمة أكبر بـ 1.4 مرة من حجم أكبر شركة مدرجة حالياً في العالم "أبل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تترقب الاوساط المالية، اليوم الأربعاء، بدء السوق السعودي "تاسي"، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أرامكو السعودية"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

ويعد إدراج "أرامكو السعودية" الأكبر في تاريخ السوق السعودي والأكبر في التاريخ عالمياً.

وأمس أعلنت "أرامكو"، عبر موقع "تداول"، تسلُّم إشعار من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية؛ "مدير الاستقرار السعري"، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر "الطرح" الذي يتضمن الإعلان السابق لمدة الاستقرار السعري.

وبناءً على السعر النهائي لأسهم الشركة بـ 32 ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 6.4 تريليون ريال (بما يعادل 1.71 تريليون دولار).

وتعد هذه القيمة أكبر بمقدار 1.4 مرة من حجم أكبر شركة مدرجة حالياً في العالم، وهي "أبل"؛ البالغة قيمتها السوقية 1.19 تريليون دولار.

كما أن قيمة الشركة أكبر بمقدار 1.7 مرة من القيمة السوقية لشركات النفط العالمية الخمس الكبرى مجتمعةً؛ البالغة نحو تريليون دولار ("شل" 225.5 مليار دولار؛ و"إكسون موبيل" نحو 228.3 مليار دولار؛ و"توتال" 141.9 مليار دولار؛ و"بي بي" نحو 126 مليار دولار؛ و"شيفرون" نحو 221.5 مليار دولار).

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