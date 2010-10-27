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"الزكاة" تفوز بجائزة "التميز في إدارة الكفاءات"

إحدى جوائز القمة الحكومية للموارد البشرية

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن فوزها بجائزة "التميُّز في إدارة الكفاءات" (Excellence in Talent Management Award)، وهي إحدى الجوائز ضمن القمة الحكومية للموارد البشرية التي تُمنح إلى المنظمات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما يثبت جدارتها في إدارة مواردها البشرية المتميزة، بما يبني علاقة عمل فَعّالة ومستدامة تسهم في تحقيق الأهداف العليا للمنظمة.



وجاء هذا الإنجاز خلال مشاركة الهيئة الأسبوع الماضي في فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر القمة الحكومية للموارد البشرية، التي توفر منصة جامعة لمجتمع أعمال دول مجلس التعاون لإبراز مكانتها كمنطقة رائدة عالمياً في تنمية رأس المال البشري الخليجي.

ويشارك في المؤتمر كل عام، نخبة من مفكري الأعمال والخبراء وصُنَّاع القرار إقليمياً ودولياً في مجال تنمية الموارد البشرية الحكومية والأهلية، لعرض قصص النجاح وأفضل الممارسات والتجارب في إدارة الموارد البشرية، والتكنولوجيا، ومحتوى صناعة التحفيز الفكري.

وقال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي: فوز الهيئة بجائزة "التميُّز في إدارة الكفاءات" هو شهادة على نجاح الهيئة في تطبيق إطار عملي مبتكر وشامل لإدارة الكفاءات الوطنية العاملة لديها، بما يسهم في تنمية قدراتهم المهنية، ويساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وأضاف أن هذا الإنجاز يتسق مع استراتيجية الهيئة العامة للزكاة والدخل (2020 - 2022)، الهادفة إلى بناء منظومة إدارية فَعّالة، تُمَكن الموظف من التطور المهني من خلال بيئة عمل جاذبة، معتمدة في ذلك على جَذْب ورعاية المواهب من أجل مستقبل أفضل للهيئة ولمنظومة إدارة الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة" تفوز بجائزة "التميز في إدارة الكفاءات"
سبق

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن فوزها بجائزة "التميُّز في إدارة الكفاءات" (Excellence in Talent Management Award)، وهي إحدى الجوائز ضمن القمة الحكومية للموارد البشرية التي تُمنح إلى المنظمات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما يثبت جدارتها في إدارة مواردها البشرية المتميزة، بما يبني علاقة عمل فَعّالة ومستدامة تسهم في تحقيق الأهداف العليا للمنظمة.



وجاء هذا الإنجاز خلال مشاركة الهيئة الأسبوع الماضي في فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر القمة الحكومية للموارد البشرية، التي توفر منصة جامعة لمجتمع أعمال دول مجلس التعاون لإبراز مكانتها كمنطقة رائدة عالمياً في تنمية رأس المال البشري الخليجي.

ويشارك في المؤتمر كل عام، نخبة من مفكري الأعمال والخبراء وصُنَّاع القرار إقليمياً ودولياً في مجال تنمية الموارد البشرية الحكومية والأهلية، لعرض قصص النجاح وأفضل الممارسات والتجارب في إدارة الموارد البشرية، والتكنولوجيا، ومحتوى صناعة التحفيز الفكري.

وقال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي: فوز الهيئة بجائزة "التميُّز في إدارة الكفاءات" هو شهادة على نجاح الهيئة في تطبيق إطار عملي مبتكر وشامل لإدارة الكفاءات الوطنية العاملة لديها، بما يسهم في تنمية قدراتهم المهنية، ويساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وأضاف أن هذا الإنجاز يتسق مع استراتيجية الهيئة العامة للزكاة والدخل (2020 - 2022)، الهادفة إلى بناء منظومة إدارية فَعّالة، تُمَكن الموظف من التطور المهني من خلال بيئة عمل جاذبة، معتمدة في ذلك على جَذْب ورعاية المواهب من أجل مستقبل أفضل للهيئة ولمنظومة إدارة الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
02:24 PM

"الزكاة" تفوز بجائزة "التميز في إدارة الكفاءات"

إحدى جوائز القمة الحكومية للموارد البشرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن فوزها بجائزة "التميُّز في إدارة الكفاءات" (Excellence in Talent Management Award)، وهي إحدى الجوائز ضمن القمة الحكومية للموارد البشرية التي تُمنح إلى المنظمات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما يثبت جدارتها في إدارة مواردها البشرية المتميزة، بما يبني علاقة عمل فَعّالة ومستدامة تسهم في تحقيق الأهداف العليا للمنظمة.



وجاء هذا الإنجاز خلال مشاركة الهيئة الأسبوع الماضي في فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر القمة الحكومية للموارد البشرية، التي توفر منصة جامعة لمجتمع أعمال دول مجلس التعاون لإبراز مكانتها كمنطقة رائدة عالمياً في تنمية رأس المال البشري الخليجي.

ويشارك في المؤتمر كل عام، نخبة من مفكري الأعمال والخبراء وصُنَّاع القرار إقليمياً ودولياً في مجال تنمية الموارد البشرية الحكومية والأهلية، لعرض قصص النجاح وأفضل الممارسات والتجارب في إدارة الموارد البشرية، والتكنولوجيا، ومحتوى صناعة التحفيز الفكري.

وقال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي: فوز الهيئة بجائزة "التميُّز في إدارة الكفاءات" هو شهادة على نجاح الهيئة في تطبيق إطار عملي مبتكر وشامل لإدارة الكفاءات الوطنية العاملة لديها، بما يسهم في تنمية قدراتهم المهنية، ويساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وأضاف أن هذا الإنجاز يتسق مع استراتيجية الهيئة العامة للزكاة والدخل (2020 - 2022)، الهادفة إلى بناء منظومة إدارية فَعّالة، تُمَكن الموظف من التطور المهني من خلال بيئة عمل جاذبة، معتمدة في ذلك على جَذْب ورعاية المواهب من أجل مستقبل أفضل للهيئة ولمنظومة إدارة الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية.

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