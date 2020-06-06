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"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

شفاء 1005 حالات من "كوفيد-19" في الكويت

ارتفاع إجمالي عدد المتعافين إلى 19282 شخصاً

تماثل 1005 حالات من المصابين بمرض "كوفيد-19" للشفاء في دولة الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 19282.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى.

فيروس كورونا الجديد

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شفاء 1005 حالات من "كوفيد-19" في الكويت
سبق

تماثل 1005 حالات من المصابين بمرض "كوفيد-19" للشفاء في دولة الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 19282.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
01:28 PM

شفاء 1005 حالات من "كوفيد-19" في الكويت

ارتفاع إجمالي عدد المتعافين إلى 19282 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تماثل 1005 حالات من المصابين بمرض "كوفيد-19" للشفاء في دولة الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 19282.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى.

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