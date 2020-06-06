وقالت وزارة الصحة الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى.

تماثل 1005 حالات من المصابين بمرض "كوفيد-19" للشفاء في دولة الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 19282.

شفاء 1005 حالات من "كوفيد-19" في الكويت وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-06 تماثل 1005 حالات من المصابين بمرض "كوفيد-19" للشفاء في دولة الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 19282. وقالت وزارة الصحة الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 01:28 PM

شفاء 1005 حالات من "كوفيد-19" في الكويت ارتفاع إجمالي عدد المتعافين إلى 19282 شخصاً





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تماثل 1005 حالات من المصابين بمرض "كوفيد-19" للشفاء في دولة الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 19282.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى.