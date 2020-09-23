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بلدية روضة سدير تستكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني.. وتهنئ القيادة

تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بالأعلام والمجسمات الخضراء

استعدت بلدية روضة سدير لاحتفالات اليوم الوطني 90، من خلال تركيب عدد من الأعلام والمجسمات المعبرة في الذكرى التي يفتخر بها كل من ينتمي لتراب هذا الوطن.

وقدم رئيس بلدية روضة سدير المهندس فيصل بن خليفة الرشيدي، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باليوم الوطني الـ٩٠ على توحيد هذه البلاد على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وتعاقب على تنميتها أبناؤه الذين ساروا على نهج والدهم حتى تقدمت في مسيرتها التنموية.

وبيّن "الرشيدي" أن البلدية تسير على خطى قيادتنا الرشيدة من خلال التطوير والعمل على النهوض بهذا البلد؛ مشيرًا إلى أن البلدية عملت على تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بالأعلام والمجسمات الخضراء، التي ترمز للاحتفاء والاحتفال بهذا اليوم العزيز على قلوبنا.

وقال إنه سيتم توزيع هدايا مع عدد من الجهات التي تربطها شراكة مجتمعية مع البلدية اليوم الأربعاء، مقدمًا التهنئة للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض ولوزير الشؤون البلدية والقروية وأمين منطقة الرياض ووكيل أمين منطقة الرياض ومحافظ المجمعة.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بلدية روضة سدير تستكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني.. وتهنئ القيادة
سبق

استعدت بلدية روضة سدير لاحتفالات اليوم الوطني 90، من خلال تركيب عدد من الأعلام والمجسمات المعبرة في الذكرى التي يفتخر بها كل من ينتمي لتراب هذا الوطن.

وقدم رئيس بلدية روضة سدير المهندس فيصل بن خليفة الرشيدي، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باليوم الوطني الـ٩٠ على توحيد هذه البلاد على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وتعاقب على تنميتها أبناؤه الذين ساروا على نهج والدهم حتى تقدمت في مسيرتها التنموية.

وبيّن "الرشيدي" أن البلدية تسير على خطى قيادتنا الرشيدة من خلال التطوير والعمل على النهوض بهذا البلد؛ مشيرًا إلى أن البلدية عملت على تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بالأعلام والمجسمات الخضراء، التي ترمز للاحتفاء والاحتفال بهذا اليوم العزيز على قلوبنا.

وقال إنه سيتم توزيع هدايا مع عدد من الجهات التي تربطها شراكة مجتمعية مع البلدية اليوم الأربعاء، مقدمًا التهنئة للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض ولوزير الشؤون البلدية والقروية وأمين منطقة الرياض ووكيل أمين منطقة الرياض ومحافظ المجمعة.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
10:48 AM

بلدية روضة سدير تستكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني.. وتهنئ القيادة

تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بالأعلام والمجسمات الخضراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - روضة سدير
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استعدت بلدية روضة سدير لاحتفالات اليوم الوطني 90، من خلال تركيب عدد من الأعلام والمجسمات المعبرة في الذكرى التي يفتخر بها كل من ينتمي لتراب هذا الوطن.

وقدم رئيس بلدية روضة سدير المهندس فيصل بن خليفة الرشيدي، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باليوم الوطني الـ٩٠ على توحيد هذه البلاد على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وتعاقب على تنميتها أبناؤه الذين ساروا على نهج والدهم حتى تقدمت في مسيرتها التنموية.

وبيّن "الرشيدي" أن البلدية تسير على خطى قيادتنا الرشيدة من خلال التطوير والعمل على النهوض بهذا البلد؛ مشيرًا إلى أن البلدية عملت على تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بالأعلام والمجسمات الخضراء، التي ترمز للاحتفاء والاحتفال بهذا اليوم العزيز على قلوبنا.

وقال إنه سيتم توزيع هدايا مع عدد من الجهات التي تربطها شراكة مجتمعية مع البلدية اليوم الأربعاء، مقدمًا التهنئة للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض ولوزير الشؤون البلدية والقروية وأمين منطقة الرياض ووكيل أمين منطقة الرياض ومحافظ المجمعة.

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