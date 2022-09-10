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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بمستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية

جرى بحث الجهود الموحدة ضمن اجتماعات مجموعة العشرين للتغلب على آثار كورونا

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بدولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل.

وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود الموحدة ضمن اجتماعات دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

من جهة أخرى، ثمنت المستشارة الألمانية جهود المملكة في التحضير وإدارة اجتماعات مجموعة العشرين، متمنية مواصلة التضامن الدولي لمواجهة آثار الجائحة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بمستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بدولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل.

وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود الموحدة ضمن اجتماعات دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

من جهة أخرى، ثمنت المستشارة الألمانية جهود المملكة في التحضير وإدارة اجتماعات مجموعة العشرين، متمنية مواصلة التضامن الدولي لمواجهة آثار الجائحة.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
11:01 PM
اخر تعديل
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
01:57 AM

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بمستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية

جرى بحث الجهود الموحدة ضمن اجتماعات مجموعة العشرين للتغلب على آثار كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بدولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل.

وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود الموحدة ضمن اجتماعات دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

من جهة أخرى، ثمنت المستشارة الألمانية جهود المملكة في التحضير وإدارة اجتماعات مجموعة العشرين، متمنية مواصلة التضامن الدولي لمواجهة آثار الجائحة.

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