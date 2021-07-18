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شاهد.. وفود الحجاج يصلون إلى ميقات السيل الكبير

قدّموا الشكر للقيادة على تهيئة الخدمات المتكاملة

أدّت جموع المصلين من حجاج بيت الله الحرام صلاة الفجر في يوم التروية الثامن من ذي الحجة في مسجد ميقات قرن المنازل (السيل الكبير) قبل ذهابهم إلى المشاعر المقدّسة؛ لأداء مناسك الحج في هذا العام، وسط الخدمات المتكاملة التي قدّمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعددٌ من الأجهزة الحكومية في حرم الميقات، وفي أجواء إيمانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا.

ورفع ضيوف الرحمن الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- على ما يوليان من اهتمامٍ وعنايةٍ فائقة لضيوف الرحمن وتوفير كل السبل ليؤدوا مناسك الحج بكل يسرٍ وسهولة رغم ظروف جائحة كورونا.

ونوّهوا بالخدمات التي قُدمت لهم من قِبل اللجان العاملة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وكافة الأجهزة الحكومية الأخرى العاملة بميقات السيل الكبير من تنفيذ المشروعات التي أسهمت في تيسير رحلة الحج، إلى جانب توفيرها كل ما يضمن صحة الإنسان من المعقمات والكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي وفحص درجات الحرارة باستمرار.

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شاهد.. وفود الحجاج يصلون إلى ميقات السيل الكبير
سبق

أدّت جموع المصلين من حجاج بيت الله الحرام صلاة الفجر في يوم التروية الثامن من ذي الحجة في مسجد ميقات قرن المنازل (السيل الكبير) قبل ذهابهم إلى المشاعر المقدّسة؛ لأداء مناسك الحج في هذا العام، وسط الخدمات المتكاملة التي قدّمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعددٌ من الأجهزة الحكومية في حرم الميقات، وفي أجواء إيمانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا.

ورفع ضيوف الرحمن الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- على ما يوليان من اهتمامٍ وعنايةٍ فائقة لضيوف الرحمن وتوفير كل السبل ليؤدوا مناسك الحج بكل يسرٍ وسهولة رغم ظروف جائحة كورونا.

ونوّهوا بالخدمات التي قُدمت لهم من قِبل اللجان العاملة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وكافة الأجهزة الحكومية الأخرى العاملة بميقات السيل الكبير من تنفيذ المشروعات التي أسهمت في تيسير رحلة الحج، إلى جانب توفيرها كل ما يضمن صحة الإنسان من المعقمات والكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي وفحص درجات الحرارة باستمرار.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:50 AM

شاهد.. وفود الحجاج يصلون إلى ميقات السيل الكبير

قدّموا الشكر للقيادة على تهيئة الخدمات المتكاملة

A A A
عبدالله العنزي - الطائف
1
1,337

أدّت جموع المصلين من حجاج بيت الله الحرام صلاة الفجر في يوم التروية الثامن من ذي الحجة في مسجد ميقات قرن المنازل (السيل الكبير) قبل ذهابهم إلى المشاعر المقدّسة؛ لأداء مناسك الحج في هذا العام، وسط الخدمات المتكاملة التي قدّمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعددٌ من الأجهزة الحكومية في حرم الميقات، وفي أجواء إيمانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا.

ورفع ضيوف الرحمن الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- على ما يوليان من اهتمامٍ وعنايةٍ فائقة لضيوف الرحمن وتوفير كل السبل ليؤدوا مناسك الحج بكل يسرٍ وسهولة رغم ظروف جائحة كورونا.

ونوّهوا بالخدمات التي قُدمت لهم من قِبل اللجان العاملة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وكافة الأجهزة الحكومية الأخرى العاملة بميقات السيل الكبير من تنفيذ المشروعات التي أسهمت في تيسير رحلة الحج، إلى جانب توفيرها كل ما يضمن صحة الإنسان من المعقمات والكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي وفحص درجات الحرارة باستمرار.

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