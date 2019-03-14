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المغرب: تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بكورونا

أكد أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم عن تسجيل تسع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ليصل

العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بالمرض إلى 17 حالة حتى يوم السبت .

وقالت الوزارة في بيان: هذه الحالات التسع تتعلق بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين بكل من إسبانيا (4 حالات)، وإيطاليا (3 حالات) ومهاجر مغربي مقيم بفرنسا، دخلوا إلى المغرب ما بين 24 فبراير و12 مارس الحالي بمدن تطوان، والرباط، والدار البيضاء، وفاس، وخريبكة.

وأضافت: تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالمغرب عن طريق اتصالها بحالة أخرى وافدة كانت قد تأكدت إصابتها سابقًا، وما زالت تحت العلاج.

وأوضح المصدر أنه تم التكفل بجميع الحالات وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، وأن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة ولا تدعو للقلق.

المغرب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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المغرب: تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم عن تسجيل تسع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ليصل

العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بالمرض إلى 17 حالة حتى يوم السبت .

وقالت الوزارة في بيان: هذه الحالات التسع تتعلق بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين بكل من إسبانيا (4 حالات)، وإيطاليا (3 حالات) ومهاجر مغربي مقيم بفرنسا، دخلوا إلى المغرب ما بين 24 فبراير و12 مارس الحالي بمدن تطوان، والرباط، والدار البيضاء، وفاس، وخريبكة.

وأضافت: تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالمغرب عن طريق اتصالها بحالة أخرى وافدة كانت قد تأكدت إصابتها سابقًا، وما زالت تحت العلاج.

وأوضح المصدر أنه تم التكفل بجميع الحالات وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، وأن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة ولا تدعو للقلق.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:50 PM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
07:05 PM

المغرب: تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بكورونا

أكد أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم عن تسجيل تسع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ليصل

العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بالمرض إلى 17 حالة حتى يوم السبت .

وقالت الوزارة في بيان: هذه الحالات التسع تتعلق بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين بكل من إسبانيا (4 حالات)، وإيطاليا (3 حالات) ومهاجر مغربي مقيم بفرنسا، دخلوا إلى المغرب ما بين 24 فبراير و12 مارس الحالي بمدن تطوان، والرباط، والدار البيضاء، وفاس، وخريبكة.

وأضافت: تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالمغرب عن طريق اتصالها بحالة أخرى وافدة كانت قد تأكدت إصابتها سابقًا، وما زالت تحت العلاج.

وأوضح المصدر أنه تم التكفل بجميع الحالات وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، وأن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة ولا تدعو للقلق.

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