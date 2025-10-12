النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التجمع الصحي ينعى "العيدروس" رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بـ"نور مكة"

نعى التجمع الصحي بمكة المكرمة "الدكتور طارق العيدروس"، استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بمكة؛ الذي وافته المنية، اليوم، بعد مرض ألم به.

وكتب التجمع الصحي بمكة المكرمة في تغريدة نعي: ‏ببالغ الحزن والأسى تنعى إدارة مستشفى النور التخصصي ومنسوبيها الدكتور طارق العيدروس الذي وافته المنية مساء اليوم.

من جانبهم، تقدّم منسوبو مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الدكتور "العيدروس"، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان "العيدروس" أدخل المستشفى بعد مرض ألم به قبل عدة أسابيع ولم يمهله طويلاً، وهو رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بمكة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
التجمع الصحي ينعى "العيدروس" رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بـ"نور مكة"
سبق

نعى التجمع الصحي بمكة المكرمة "الدكتور طارق العيدروس"، استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بمكة؛ الذي وافته المنية، اليوم، بعد مرض ألم به.

وكتب التجمع الصحي بمكة المكرمة في تغريدة نعي: ‏ببالغ الحزن والأسى تنعى إدارة مستشفى النور التخصصي ومنسوبيها الدكتور طارق العيدروس الذي وافته المنية مساء اليوم.

من جانبهم، تقدّم منسوبو مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الدكتور "العيدروس"، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان "العيدروس" أدخل المستشفى بعد مرض ألم به قبل عدة أسابيع ولم يمهله طويلاً، وهو رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بمكة.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
10:38 PM

التجمع الصحي ينعى "العيدروس" رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بـ"نور مكة"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,661

نعى التجمع الصحي بمكة المكرمة "الدكتور طارق العيدروس"، استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بمكة؛ الذي وافته المنية، اليوم، بعد مرض ألم به.

وكتب التجمع الصحي بمكة المكرمة في تغريدة نعي: ‏ببالغ الحزن والأسى تنعى إدارة مستشفى النور التخصصي ومنسوبيها الدكتور طارق العيدروس الذي وافته المنية مساء اليوم.

من جانبهم، تقدّم منسوبو مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الدكتور "العيدروس"، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان "العيدروس" أدخل المستشفى بعد مرض ألم به قبل عدة أسابيع ولم يمهله طويلاً، وهو رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بمكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,860
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,436
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,799
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,327

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة