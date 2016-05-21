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تعرَّف على قائمة الأخضر الشاب لمونديال بولندا

أعلن خالد العطوي، مدرب المنتخب السعودي الشاب لكرة القدم، قائمة اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس العالم للشباب في بولندا.

وضمت القائمة 21 لاعبًا سيشاركون في المونديال الذي وقع فيه الأخضر ضمن المجموعة E التي تضم إلى جانبه منتخبات (بنما، مالي وفرنسا).

وضمت القائمة: نواف الغامدي، عبدالرحمن الشمري، محمد الدوسري، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، نايف الماس، حسان تمبكتي، محمد الشنقيطي، مهند الشنقيطي، حازم الزهراني، تركي العمار، فراس الغامدي، حامد الغامدي، خالد الغنام، منصور البيشي، فرج الغشيان، إبراهيم محنشي، سالم السليم، عبدالمحسن القحطاني، يحيى النجعي وفراس البريكان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تعرَّف على قائمة الأخضر الشاب لمونديال بولندا
سبق

أعلن خالد العطوي، مدرب المنتخب السعودي الشاب لكرة القدم، قائمة اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس العالم للشباب في بولندا.

وضمت القائمة 21 لاعبًا سيشاركون في المونديال الذي وقع فيه الأخضر ضمن المجموعة E التي تضم إلى جانبه منتخبات (بنما، مالي وفرنسا).

وضمت القائمة: نواف الغامدي، عبدالرحمن الشمري، محمد الدوسري، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، نايف الماس، حسان تمبكتي، محمد الشنقيطي، مهند الشنقيطي، حازم الزهراني، تركي العمار، فراس الغامدي، حامد الغامدي، خالد الغنام، منصور البيشي، فرج الغشيان، إبراهيم محنشي، سالم السليم، عبدالمحسن القحطاني، يحيى النجعي وفراس البريكان.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
02:00 AM

تعرَّف على قائمة الأخضر الشاب لمونديال بولندا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,074

أعلن خالد العطوي، مدرب المنتخب السعودي الشاب لكرة القدم، قائمة اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس العالم للشباب في بولندا.

وضمت القائمة 21 لاعبًا سيشاركون في المونديال الذي وقع فيه الأخضر ضمن المجموعة E التي تضم إلى جانبه منتخبات (بنما، مالي وفرنسا).

وضمت القائمة: نواف الغامدي، عبدالرحمن الشمري، محمد الدوسري، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، نايف الماس، حسان تمبكتي، محمد الشنقيطي، مهند الشنقيطي، حازم الزهراني، تركي العمار، فراس الغامدي، حامد الغامدي، خالد الغنام، منصور البيشي، فرج الغشيان، إبراهيم محنشي، سالم السليم، عبدالمحسن القحطاني، يحيى النجعي وفراس البريكان.

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