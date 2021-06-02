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بعد صفقة " القميزي".. " دوسري " النصر يلعب لبطل الكأس

يعلن نادي الفيصلي في وقت لاحق، التوقيع مع اللاعب عبد الرحمن الدوسري، القادم من نادي النصر.

وتعد صفقة الدوسري الصفقة الثانية لبطل كأس الملك، بعد التعاقد مع اللاعب صالح القميزي ( لمدة 3 مواسم ) القادم من نادي الاتفاق.

الجدير بالذكر أن الدوسري سبق وأن لعب للتعاون ( إعارة ) قبل أن يعود للنادي الذي اكتشفه، النصر 2017.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد صفقة " القميزي".. " دوسري " النصر يلعب لبطل الكأس
سبق

يعلن نادي الفيصلي في وقت لاحق، التوقيع مع اللاعب عبد الرحمن الدوسري، القادم من نادي النصر.

وتعد صفقة الدوسري الصفقة الثانية لبطل كأس الملك، بعد التعاقد مع اللاعب صالح القميزي ( لمدة 3 مواسم ) القادم من نادي الاتفاق.

الجدير بالذكر أن الدوسري سبق وأن لعب للتعاون ( إعارة ) قبل أن يعود للنادي الذي اكتشفه، النصر 2017.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
07:29 PM
اخر تعديل
02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
09:58 PM

بعد صفقة " القميزي".. " دوسري " النصر يلعب لبطل الكأس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,620

يعلن نادي الفيصلي في وقت لاحق، التوقيع مع اللاعب عبد الرحمن الدوسري، القادم من نادي النصر.

وتعد صفقة الدوسري الصفقة الثانية لبطل كأس الملك، بعد التعاقد مع اللاعب صالح القميزي ( لمدة 3 مواسم ) القادم من نادي الاتفاق.

الجدير بالذكر أن الدوسري سبق وأن لعب للتعاون ( إعارة ) قبل أن يعود للنادي الذي اكتشفه، النصر 2017.

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