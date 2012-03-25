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بعد كارثة النصر.. الباطن يستنجد بالصربي "ألكسندر"

وصل، اليوم الخميس، مدرب نادي الباطن الجديد الصربي أليكسندر؛ استعدادًا لبدء مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب البرتغالي "جاريدو". وأقيل جاريدو من تدريب الباطن الأسبوع الماضي، بعد أن تلقى الفريق خسارة ثقيلة من نظيره النصر 7-0. وخاض "فيسيلينوفيتش" محطات تدريبية عدة في صربيا أبرزها مع فريق "سبارتاك" وفريق "تشوكاريتشكي"، قبل أن يدرب فريق الظفرة الإماراتي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد كارثة النصر.. الباطن يستنجد بالصربي "ألكسندر"
سبق

وصل، اليوم الخميس، مدرب نادي الباطن الجديد الصربي أليكسندر؛ استعدادًا لبدء مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب البرتغالي "جاريدو". وأقيل جاريدو من تدريب الباطن الأسبوع الماضي، بعد أن تلقى الفريق خسارة ثقيلة من نظيره النصر 7-0. وخاض "فيسيلينوفيتش" محطات تدريبية عدة في صربيا أبرزها مع فريق "سبارتاك" وفريق "تشوكاريتشكي"، قبل أن يدرب فريق الظفرة الإماراتي.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
04:54 PM

بعد كارثة النصر.. الباطن يستنجد بالصربي "ألكسندر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل، اليوم الخميس، مدرب نادي الباطن الجديد الصربي أليكسندر؛ استعدادًا لبدء مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب البرتغالي "جاريدو". وأقيل جاريدو من تدريب الباطن الأسبوع الماضي، بعد أن تلقى الفريق خسارة ثقيلة من نظيره النصر 7-0. وخاض "فيسيلينوفيتش" محطات تدريبية عدة في صربيا أبرزها مع فريق "سبارتاك" وفريق "تشوكاريتشكي"، قبل أن يدرب فريق الظفرة الإماراتي.

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