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طرف صناعي يساعد مُسناً على العودة للمشي بعد 8 سنوات معاناة

تعرَّض لبتر بالساق .. وتدخُّل فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف يُنقذه

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في مساعدة مريض مُسن يبلغ من العمر91 سنة، على المشي بعد 8 سنوات من المعاناة؛ إثر تعرُّضه لبتر الساق من تحت الركبة بسبب غرغرينا من مرض السكري.

وقام قسم التأهيل الطبي بالمجمع بعمل طرف صناعي مكوّن من مواد حديثة من مادة الكربون فايبر، ويمتاز بخفة وزنه وجودته العالية وسهولة استخدامه للمريض؛ نظراً لخفة وزنه.

وعاد المريض إلى ممارسة المشي بعد أسبوع من تركيب الطرف الصناعي الجديد بعد أن تم تدريبه عليه من خلال المتخصصين في المركز.

تجدر الإشارة إلى أن مركز التأهيل بالمجمع يعد من أكبر أقسام الأطراف الصناعية والتأهيل الطبي، وحرص المجمع على استقطاب الكوادر وتوفير جميع الإمكانيات في مراكز التأهيل المتطورة.

مجمع الملك فيصل الطبي الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طرف صناعي يساعد مُسناً على العودة للمشي بعد 8 سنوات معاناة
سبق

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في مساعدة مريض مُسن يبلغ من العمر91 سنة، على المشي بعد 8 سنوات من المعاناة؛ إثر تعرُّضه لبتر الساق من تحت الركبة بسبب غرغرينا من مرض السكري.

وقام قسم التأهيل الطبي بالمجمع بعمل طرف صناعي مكوّن من مواد حديثة من مادة الكربون فايبر، ويمتاز بخفة وزنه وجودته العالية وسهولة استخدامه للمريض؛ نظراً لخفة وزنه.

وعاد المريض إلى ممارسة المشي بعد أسبوع من تركيب الطرف الصناعي الجديد بعد أن تم تدريبه عليه من خلال المتخصصين في المركز.

تجدر الإشارة إلى أن مركز التأهيل بالمجمع يعد من أكبر أقسام الأطراف الصناعية والتأهيل الطبي، وحرص المجمع على استقطاب الكوادر وتوفير جميع الإمكانيات في مراكز التأهيل المتطورة.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
12:18 PM

طرف صناعي يساعد مُسناً على العودة للمشي بعد 8 سنوات معاناة

تعرَّض لبتر بالساق .. وتدخُّل فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف يُنقذه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في مساعدة مريض مُسن يبلغ من العمر91 سنة، على المشي بعد 8 سنوات من المعاناة؛ إثر تعرُّضه لبتر الساق من تحت الركبة بسبب غرغرينا من مرض السكري.

وقام قسم التأهيل الطبي بالمجمع بعمل طرف صناعي مكوّن من مواد حديثة من مادة الكربون فايبر، ويمتاز بخفة وزنه وجودته العالية وسهولة استخدامه للمريض؛ نظراً لخفة وزنه.

وعاد المريض إلى ممارسة المشي بعد أسبوع من تركيب الطرف الصناعي الجديد بعد أن تم تدريبه عليه من خلال المتخصصين في المركز.

تجدر الإشارة إلى أن مركز التأهيل بالمجمع يعد من أكبر أقسام الأطراف الصناعية والتأهيل الطبي، وحرص المجمع على استقطاب الكوادر وتوفير جميع الإمكانيات في مراكز التأهيل المتطورة.

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