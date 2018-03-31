فتح كروم، ثم في أعلى يسار الشاشة النقر على "المزيد"، "مساعدة"، "معلومات عن Google Chrome"، ثم تحديد رقم الإصدار الحالي وهو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"، وبعد ذلك سيبحث Chrome عن التحديثات، وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم يتم النقر على إعادة التشغيل.
فتح كروم، ثم في أعلى يسار الشاشة النقر على "المزيد"، "مساعدة"، "معلومات عن Google Chrome"، ثم تحديد رقم الإصدار الحالي وهو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"، وبعد ذلك سيبحث Chrome عن التحديثات، وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم يتم النقر على إعادة التشغيل.
31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
12:40 PM
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث جوجل
المركز قدّم توصياته.. وقال: يمكن للمهاجم تنفيذ برمجيات خبيثة
فتح كروم، ثم في أعلى يسار الشاشة النقر على "المزيد"، "مساعدة"، "معلومات عن Google Chrome"، ثم تحديد رقم الإصدار الحالي وهو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"، وبعد ذلك سيبحث Chrome عن التحديثات، وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم يتم النقر على إعادة التشغيل.