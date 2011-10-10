مصرع وإصابة شقيقين في حادث أثناء العودة من المدارس ببلجرشي

نقلاً عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الأمير مشاري

لقيت طالبة في الثاني ثانوي مصرعها بعد نقلها للمستشفى، وأُصيب شقيقها الذي يصغرها بعام بإصاباتٍ بليغة نتيجة حادث مروري ظهر اليوم في بلجرشي.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني؛ أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث تصادم بعمود إنارة في تمام الساعة 13:41 على الرقم الموحد (997) الموقع بلجرشي - طلوع بني هلال باتجاه الحميد ، فتم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر لموقع الحادث.

وأضاف أنه نتج عن الحادث إصابتان خطيرتان، إصابة بليغة تم التعامل معها من قبل الفرقة الإسعافية ونقلت عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي، والإصابة الأخرى نقلت عن طريق إسعاف الصحة.