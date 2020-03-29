النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

كوريا الجنوبية: ارتفاع الإصابات بـ "كورونا" إلى 9 آلاف و583 شخصاً

105 إصابات جديدة و8 حالات وفاة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، إلى 9 آلاف و583 شخصاً بدءاً من فجر اليوم الأحد.

وصرحت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم، بأنه تمّ تأكيد 105 إصابات جديدة خلال يوم أمس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتمّ تأكيد 8 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 152 حالة.

وبلغ عدد المتعافين 5 آلاف و33 حالة بزيادة 222 شخصاً عن اليوم السابق.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كوريا الجنوبية: ارتفاع الإصابات بـ "كورونا" إلى 9 آلاف و583 شخصاً
سبق

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، إلى 9 آلاف و583 شخصاً بدءاً من فجر اليوم الأحد.

وصرحت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم، بأنه تمّ تأكيد 105 إصابات جديدة خلال يوم أمس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتمّ تأكيد 8 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 152 حالة.

وبلغ عدد المتعافين 5 آلاف و33 حالة بزيادة 222 شخصاً عن اليوم السابق.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
08:34 AM

كوريا الجنوبية: ارتفاع الإصابات بـ "كورونا" إلى 9 آلاف و583 شخصاً

105 إصابات جديدة و8 حالات وفاة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
0
1,014

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، إلى 9 آلاف و583 شخصاً بدءاً من فجر اليوم الأحد.

وصرحت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم، بأنه تمّ تأكيد 105 إصابات جديدة خلال يوم أمس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتمّ تأكيد 8 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 152 حالة.

وبلغ عدد المتعافين 5 آلاف و33 حالة بزيادة 222 شخصاً عن اليوم السابق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,278
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,740

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة