"هدف": الدفعة الثالثة من موظفي "الخاص" الْتحقت بأكاديمية القيادة

بهدف تطوير مهارات قيادات المستقبل بناء الكفاءات والاستفادة

الْتحقت مؤخرًا الدفعة الثالثة من موظفي القطاع الخاص في البرنامج التدريبي لأكاديمية "هدف" للقيادة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي ومنسوبات القطاع الخاص، ومساعدة المنشآت على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

ويتلقى المتدربون -خلال البرنامج التدريبي- تدريبًا على جدارات قيادة فريق العمل، يقدّمها مدربون من جامعة كرانفيلد البريطانية، في كيفية تنمية المهارات المعرفية والمهنية والسمات القيادية، إضافة إلى كيفية ترتيب وإدارة المهام وتوزيعها، وإدارة فريق العمل، واكتشاف الأنماط الشخصية وأثرها في حياة القائد.

وتعتمد أكاديمية "هدف" للقيادة، على نقل الخبرات العالمية، وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميًّا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًّا.

وتم تصميم البرنامج التدريبي ليكون رحلة تطوير متكاملة لمدة 12 أسبوعًا تشتمل على خمس مراحل؛ تبدأ من عملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج؛ بينما في المرحلة التالية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام، وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم؛ في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة ستة أسابيع لتطبيق ما تعلّمه في البرنامج؛ بينما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريبُ المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

وتتضمن شروط الالتحاق بأكاديمية "هدف" للقيادة؛ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعلى رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلًا على شهادة بكالوريوس، وخبرة عملية لمدة 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية.