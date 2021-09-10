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ضجة في مصر حول مقطع فيديو لطبيب يطلب من مسن أن يسجد لكلبه

أجهزة الأمن حددت هويته وتم إخطار النيابة

ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، رداً على تداول مقطع فيديو لطبيب يطلب من أحد الأشخاص بالسجود لكلبه.
وأكدت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن المصرية، تمكنت من تحديد هوية الطبيب الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يعتدي على ممرض مسن لمدة 4 دقائق بمعاونة اثنين من أفراد الأمن الإداري.
المصادر أضافت، أن فحص الفيديو انتهى إلى تحديد 4 أفراد كانوا يظهرون فيه، وهم الممرض - المجني عليه- والطبيب المتهم واثنين كانا يقفان يمسكان الحبل، ويظهر من ملابسهما أنهما أفراد أمن إداري، كانت مهمتهما إمساك الحبل الذي كان يقفز من عليه الممرض الذي رفض الصلاة لـ"الكلب".
وقال للطبيب: "حرام يا دكتور"، فرد الطبيب عليه بقوله: "قول الله أكبر وصلي للكلب والذنب عليا أنا"، فرفض الممرض وقال له: "كهربني أحسن".
وظل الطبيب يؤنب الممرض على السخرية من الكلب بقوله: "الكلب قاعد في العربية زي الباشا ما لك وماله".
المصادر تابعت أن أجهزة الأمن تقنن الإجراءات للقبض على الطبيب المتهم عن طريق إخطار النيابة العامة بالفيديو، بعد أن جرى التحفظ على الفيديو، وإرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه قانونًيا بحق الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، وفي حالة صدور قرار بضبطه وإحضاره فإن الشرطة سوف تتحرك للقبض على المتهم.
وأشارت المصادر إلى أن أقوال الممرض سوف تفصل الواقعة وهل هي مجرد مزاح أم لا، وبناءًعليه سيتم تحديد المسؤولية الجنائية في حالة وجود نية تعمد من قبل الطبيب.

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ضجة في مصر حول مقطع فيديو لطبيب يطلب من مسن أن يسجد لكلبه
سبق

ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، رداً على تداول مقطع فيديو لطبيب يطلب من أحد الأشخاص بالسجود لكلبه.
وأكدت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن المصرية، تمكنت من تحديد هوية الطبيب الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يعتدي على ممرض مسن لمدة 4 دقائق بمعاونة اثنين من أفراد الأمن الإداري.
المصادر أضافت، أن فحص الفيديو انتهى إلى تحديد 4 أفراد كانوا يظهرون فيه، وهم الممرض - المجني عليه- والطبيب المتهم واثنين كانا يقفان يمسكان الحبل، ويظهر من ملابسهما أنهما أفراد أمن إداري، كانت مهمتهما إمساك الحبل الذي كان يقفز من عليه الممرض الذي رفض الصلاة لـ"الكلب".
وقال للطبيب: "حرام يا دكتور"، فرد الطبيب عليه بقوله: "قول الله أكبر وصلي للكلب والذنب عليا أنا"، فرفض الممرض وقال له: "كهربني أحسن".
وظل الطبيب يؤنب الممرض على السخرية من الكلب بقوله: "الكلب قاعد في العربية زي الباشا ما لك وماله".
المصادر تابعت أن أجهزة الأمن تقنن الإجراءات للقبض على الطبيب المتهم عن طريق إخطار النيابة العامة بالفيديو، بعد أن جرى التحفظ على الفيديو، وإرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه قانونًيا بحق الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، وفي حالة صدور قرار بضبطه وإحضاره فإن الشرطة سوف تتحرك للقبض على المتهم.
وأشارت المصادر إلى أن أقوال الممرض سوف تفصل الواقعة وهل هي مجرد مزاح أم لا، وبناءًعليه سيتم تحديد المسؤولية الجنائية في حالة وجود نية تعمد من قبل الطبيب.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
03:22 PM

ضجة في مصر حول مقطع فيديو لطبيب يطلب من مسن أن يسجد لكلبه

أجهزة الأمن حددت هويته وتم إخطار النيابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، رداً على تداول مقطع فيديو لطبيب يطلب من أحد الأشخاص بالسجود لكلبه.
وأكدت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن المصرية، تمكنت من تحديد هوية الطبيب الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يعتدي على ممرض مسن لمدة 4 دقائق بمعاونة اثنين من أفراد الأمن الإداري.
المصادر أضافت، أن فحص الفيديو انتهى إلى تحديد 4 أفراد كانوا يظهرون فيه، وهم الممرض - المجني عليه- والطبيب المتهم واثنين كانا يقفان يمسكان الحبل، ويظهر من ملابسهما أنهما أفراد أمن إداري، كانت مهمتهما إمساك الحبل الذي كان يقفز من عليه الممرض الذي رفض الصلاة لـ"الكلب".
وقال للطبيب: "حرام يا دكتور"، فرد الطبيب عليه بقوله: "قول الله أكبر وصلي للكلب والذنب عليا أنا"، فرفض الممرض وقال له: "كهربني أحسن".
وظل الطبيب يؤنب الممرض على السخرية من الكلب بقوله: "الكلب قاعد في العربية زي الباشا ما لك وماله".
المصادر تابعت أن أجهزة الأمن تقنن الإجراءات للقبض على الطبيب المتهم عن طريق إخطار النيابة العامة بالفيديو، بعد أن جرى التحفظ على الفيديو، وإرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه قانونًيا بحق الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، وفي حالة صدور قرار بضبطه وإحضاره فإن الشرطة سوف تتحرك للقبض على المتهم.
وأشارت المصادر إلى أن أقوال الممرض سوف تفصل الواقعة وهل هي مجرد مزاح أم لا، وبناءًعليه سيتم تحديد المسؤولية الجنائية في حالة وجود نية تعمد من قبل الطبيب.

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