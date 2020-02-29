النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالرياض.. غداً

5 أيام تحت عنوان "السلامة أولًا".. معرض وورش تفاعلية

تحت رعاية نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تقام غداً، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة بعنوان "السلامة أولًا"، والمعرض المصاحب، والتي تستمر خمسة أيام على فترتين صباحية للمدارس ومسائية للزوار من المواطنين والمقيمين، وذلك بمركز غرناطة مول.

وتشمل الفعاليات معرضًا يحوي أجنحة توعوية وتعريفية تعنى جميعها بمستجدات مكافحة الحرائق والإنقاذ والسلامة والصحة، كما تركز الجهات المشاركة في جهودها على مجال السلامة، إضافة إلى التعريف بالخِدْمات التي يقدمها الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين، كما يعرّف المعرض الزوار بآليات الدفاع المدني وتجهيزاته ومعداته.

وتصاحب إقامة المعرض ورش تفاعلية للتوعية باشتراطات السلامة وإجراءات الوقاية من الحوادث والمخاطر ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني في المنشآت الاقتصادية والخدمية.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني إلى زيادة ثقافة السلامة ورفع الوعي الوقائي، ونشر مفاهيم السلامة العامة.

اليوم العالمي للدفاع المدني بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالرياض.. غداً
سبق

تحت رعاية نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تقام غداً، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة بعنوان "السلامة أولًا"، والمعرض المصاحب، والتي تستمر خمسة أيام على فترتين صباحية للمدارس ومسائية للزوار من المواطنين والمقيمين، وذلك بمركز غرناطة مول.

وتشمل الفعاليات معرضًا يحوي أجنحة توعوية وتعريفية تعنى جميعها بمستجدات مكافحة الحرائق والإنقاذ والسلامة والصحة، كما تركز الجهات المشاركة في جهودها على مجال السلامة، إضافة إلى التعريف بالخِدْمات التي يقدمها الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين، كما يعرّف المعرض الزوار بآليات الدفاع المدني وتجهيزاته ومعداته.

وتصاحب إقامة المعرض ورش تفاعلية للتوعية باشتراطات السلامة وإجراءات الوقاية من الحوادث والمخاطر ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني في المنشآت الاقتصادية والخدمية.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني إلى زيادة ثقافة السلامة ورفع الوعي الوقائي، ونشر مفاهيم السلامة العامة.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
03:22 PM

انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالرياض.. غداً

5 أيام تحت عنوان "السلامة أولًا".. معرض وورش تفاعلية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
294

تحت رعاية نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تقام غداً، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة بعنوان "السلامة أولًا"، والمعرض المصاحب، والتي تستمر خمسة أيام على فترتين صباحية للمدارس ومسائية للزوار من المواطنين والمقيمين، وذلك بمركز غرناطة مول.

وتشمل الفعاليات معرضًا يحوي أجنحة توعوية وتعريفية تعنى جميعها بمستجدات مكافحة الحرائق والإنقاذ والسلامة والصحة، كما تركز الجهات المشاركة في جهودها على مجال السلامة، إضافة إلى التعريف بالخِدْمات التي يقدمها الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين، كما يعرّف المعرض الزوار بآليات الدفاع المدني وتجهيزاته ومعداته.

وتصاحب إقامة المعرض ورش تفاعلية للتوعية باشتراطات السلامة وإجراءات الوقاية من الحوادث والمخاطر ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني في المنشآت الاقتصادية والخدمية.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني إلى زيادة ثقافة السلامة ورفع الوعي الوقائي، ونشر مفاهيم السلامة العامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,881
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,476
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,757
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,015

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة