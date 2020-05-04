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"الموارد البشرية" عن تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية: "قيد الدراسة"

قالت الوزارة: سنعلن في حال إقرار أي مبادرات بخصوص ذلك عبر حساباتنا الرسمية

أكدت وزارة الموارد البشرية بخصوص تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية أنه قيد الدراسة.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: إشارة إلى ما تم تداوله بشأن تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية نؤكد بأنه قيد الدراسة؛ وأن الوزارة ستعلن ذلك في حال إقرار أي مبادرات تخص العمل عن بعد عبر حساباتها الرسمية.

وزارة الموارد البشرية

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"الموارد البشرية" عن تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية: "قيد الدراسة"
سبق

أكدت وزارة الموارد البشرية بخصوص تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية أنه قيد الدراسة.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: إشارة إلى ما تم تداوله بشأن تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية نؤكد بأنه قيد الدراسة؛ وأن الوزارة ستعلن ذلك في حال إقرار أي مبادرات تخص العمل عن بعد عبر حساباتها الرسمية.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
07:08 PM

"الموارد البشرية" عن تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية: "قيد الدراسة"

قالت الوزارة: سنعلن في حال إقرار أي مبادرات بخصوص ذلك عبر حساباتنا الرسمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,384

أكدت وزارة الموارد البشرية بخصوص تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية أنه قيد الدراسة.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: إشارة إلى ما تم تداوله بشأن تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية نؤكد بأنه قيد الدراسة؛ وأن الوزارة ستعلن ذلك في حال إقرار أي مبادرات تخص العمل عن بعد عبر حساباتها الرسمية.

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