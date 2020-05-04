أكدت وزارة الموارد البشرية بخصوص تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية أنه قيد الدراسة. وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: إشارة إلى ما تم تداوله بشأن تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية نؤكد بأنه قيد الدراسة؛ وأن الوزارة ستعلن ذلك في حال إقرار أي مبادرات تخص العمل عن بعد عبر حساباتها الرسمية.

"الموارد البشرية" عن تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية: "قيد الدراسة" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-04 أكدت وزارة الموارد البشرية بخصوص تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية أنه قيد الدراسة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: إشارة إلى ما تم تداوله بشأن تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية نؤكد بأنه قيد الدراسة؛ وأن الوزارة ستعلن ذلك في حال إقرار أي مبادرات تخص العمل عن بعد عبر حساباتها الرسمية.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 07:08 PM

"الموارد البشرية" عن تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية: "قيد الدراسة" قالت الوزارة: سنعلن في حال إقرار أي مبادرات بخصوص ذلك عبر حساباتنا الرسمية





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أكدت وزارة الموارد البشرية بخصوص تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية أنه قيد الدراسة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: إشارة إلى ما تم تداوله بشأن تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية نؤكد بأنه قيد الدراسة؛ وأن الوزارة ستعلن ذلك في حال إقرار أي مبادرات تخص العمل عن بعد عبر حساباتها الرسمية.