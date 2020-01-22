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بالتزامن مع موجة البرد المنتظرة .. طريف تسجّل أدنى حرارة

بلغت "2 مئوية" وفق المركز الإقليمي للتوقعات .. تلتها القريات وعرعر

سجّلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (2 مئوية).

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن القريات وعرعر وسكاكا وحائل تَلَتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت (3 درجات مئوية)، ومن المتوقع أن تشهد مناطق المملكة بدء منخفض جوي وكتلة باردة اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعديّة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية، كذلك على مرتفعات: عسير، جازان ونجران، في حين لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مدينة طريف أدنى درجة حرارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالتزامن مع موجة البرد المنتظرة .. طريف تسجّل أدنى حرارة
سبق

سجّلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (2 مئوية).

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن القريات وعرعر وسكاكا وحائل تَلَتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت (3 درجات مئوية)، ومن المتوقع أن تشهد مناطق المملكة بدء منخفض جوي وكتلة باردة اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعديّة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية، كذلك على مرتفعات: عسير، جازان ونجران، في حين لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
11:37 AM

بالتزامن مع موجة البرد المنتظرة .. طريف تسجّل أدنى حرارة

بلغت "2 مئوية" وفق المركز الإقليمي للتوقعات .. تلتها القريات وعرعر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (2 مئوية).

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن القريات وعرعر وسكاكا وحائل تَلَتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت (3 درجات مئوية)، ومن المتوقع أن تشهد مناطق المملكة بدء منخفض جوي وكتلة باردة اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعديّة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية، كذلك على مرتفعات: عسير، جازان ونجران، في حين لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.

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