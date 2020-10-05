النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سعود الطبية" تدعو المصابين بالربو إلى الالتزام بالخطة العلاجية

شدّدت الحربي على المتابعة لدى طبيب الأسرة للتأكّد من التشخيص

أكّدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمستشفى الأطفال، أهمية اتباع المصابين بالربو الخطة العلاجية، وأخذ الدواء بالطريقة الصحيحة، إضافة إلى الابتعاد عن مثيرات الربو، وذلك مع قرب دخول فصل الشتاء.

وحذّرت استشارية الأطفال والأمراض الصدرية الدكتورة عبير الحربي؛ من تغيرات الطقس خلال هذه الأيام، وخاصة مرضى الربو، وعدم الخروج في وقت الغبار والرياح المثيرة للأتربة إلا للضرورة القصوى.

ونوّهت إلى أن الربو مرض مزمن يُصيب الأطفال والكبار ويسبب انقباضاً في القصيبات الهوائية نتيجة تحسُّس من مثيرات خارجية، مثل: الفيروسات، والروائح القوية كالبخور، واستنشاق دخان السجائر، والدخان الناتج من حرق الحطب والفحم، والقشرة الناتجة عن شعر الحيوانات الأليفة والمواشي.

وشدّدت الحربي؛ على ضرورة المتابعة لدى طبيب الأسرة أو طبيب الأطفال للتأكد من التشخيص وصرف الدواء اللازم، حيث توجد عدة خيارات متوافرة لعلاج الربو، مثل البخاخات الموسعة للشعب، إلى جانب العلاجات الوقائية بأنواعها مثل بخاخ الكورتيزون.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سعود الطبية" تدعو المصابين بالربو إلى الالتزام بالخطة العلاجية
سبق

أكّدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمستشفى الأطفال، أهمية اتباع المصابين بالربو الخطة العلاجية، وأخذ الدواء بالطريقة الصحيحة، إضافة إلى الابتعاد عن مثيرات الربو، وذلك مع قرب دخول فصل الشتاء.

وحذّرت استشارية الأطفال والأمراض الصدرية الدكتورة عبير الحربي؛ من تغيرات الطقس خلال هذه الأيام، وخاصة مرضى الربو، وعدم الخروج في وقت الغبار والرياح المثيرة للأتربة إلا للضرورة القصوى.

ونوّهت إلى أن الربو مرض مزمن يُصيب الأطفال والكبار ويسبب انقباضاً في القصيبات الهوائية نتيجة تحسُّس من مثيرات خارجية، مثل: الفيروسات، والروائح القوية كالبخور، واستنشاق دخان السجائر، والدخان الناتج من حرق الحطب والفحم، والقشرة الناتجة عن شعر الحيوانات الأليفة والمواشي.

وشدّدت الحربي؛ على ضرورة المتابعة لدى طبيب الأسرة أو طبيب الأطفال للتأكد من التشخيص وصرف الدواء اللازم، حيث توجد عدة خيارات متوافرة لعلاج الربو، مثل البخاخات الموسعة للشعب، إلى جانب العلاجات الوقائية بأنواعها مثل بخاخ الكورتيزون.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
12:16 PM

"سعود الطبية" تدعو المصابين بالربو إلى الالتزام بالخطة العلاجية

شدّدت الحربي على المتابعة لدى طبيب الأسرة للتأكّد من التشخيص

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
347

أكّدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمستشفى الأطفال، أهمية اتباع المصابين بالربو الخطة العلاجية، وأخذ الدواء بالطريقة الصحيحة، إضافة إلى الابتعاد عن مثيرات الربو، وذلك مع قرب دخول فصل الشتاء.

وحذّرت استشارية الأطفال والأمراض الصدرية الدكتورة عبير الحربي؛ من تغيرات الطقس خلال هذه الأيام، وخاصة مرضى الربو، وعدم الخروج في وقت الغبار والرياح المثيرة للأتربة إلا للضرورة القصوى.

ونوّهت إلى أن الربو مرض مزمن يُصيب الأطفال والكبار ويسبب انقباضاً في القصيبات الهوائية نتيجة تحسُّس من مثيرات خارجية، مثل: الفيروسات، والروائح القوية كالبخور، واستنشاق دخان السجائر، والدخان الناتج من حرق الحطب والفحم، والقشرة الناتجة عن شعر الحيوانات الأليفة والمواشي.

وشدّدت الحربي؛ على ضرورة المتابعة لدى طبيب الأسرة أو طبيب الأطفال للتأكد من التشخيص وصرف الدواء اللازم، حيث توجد عدة خيارات متوافرة لعلاج الربو، مثل البخاخات الموسعة للشعب، إلى جانب العلاجات الوقائية بأنواعها مثل بخاخ الكورتيزون.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,625
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,287
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,457
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,112

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة