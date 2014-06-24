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"الرويلي" يشارك بالمؤتمر الدولي للأمن بموسكو ويستعرض التعاون العسكري مع رئيس الأركان الروسي

نيابة عن "خالد بن سلمان" وبحضور أكثر من 600 ضيف من دول العالم

نيابةً عن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع, حضر اليوم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، المؤتمر الدولي التاسع للأمن، والذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية.

شارك في المؤتمر أكثر من 600 ضيف في الفترة من 23 إلى 24 يونيو، وتم خلاله فعاليات المنتدى بحث ومناقشة مشاكل الاستقرار العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى مختلف جوانب الأمن في أوروبا وآسيا، وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، فضلاً عن دور العسكريين في مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة على ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الصحي لجائحة كورونا والإشادة بدور المملكة الريادي في جائحة كورونا على المستوى المحلي والعالمي، بالإضافة إلى دورها في مكافحة الإرهاب وتمويله إقليمياً ودولياً لأمن واستقرار المنطقة، معبراً عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر.


والتقى "الرويلي" خلال زيارته إلى روسيا الاتحادية رئيس هيئة الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين بخاصة في الجانب العسكري والدفاعي، وبحث آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، فيما حضره عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع من الجانبين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرويلي" يشارك بالمؤتمر الدولي للأمن بموسكو ويستعرض التعاون العسكري مع رئيس الأركان الروسي
سبق

نيابةً عن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع, حضر اليوم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، المؤتمر الدولي التاسع للأمن، والذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية.

شارك في المؤتمر أكثر من 600 ضيف في الفترة من 23 إلى 24 يونيو، وتم خلاله فعاليات المنتدى بحث ومناقشة مشاكل الاستقرار العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى مختلف جوانب الأمن في أوروبا وآسيا، وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، فضلاً عن دور العسكريين في مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة على ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الصحي لجائحة كورونا والإشادة بدور المملكة الريادي في جائحة كورونا على المستوى المحلي والعالمي، بالإضافة إلى دورها في مكافحة الإرهاب وتمويله إقليمياً ودولياً لأمن واستقرار المنطقة، معبراً عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر.


والتقى "الرويلي" خلال زيارته إلى روسيا الاتحادية رئيس هيئة الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين بخاصة في الجانب العسكري والدفاعي، وبحث آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، فيما حضره عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع من الجانبين.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
12:21 AM

"الرويلي" يشارك بالمؤتمر الدولي للأمن بموسكو ويستعرض التعاون العسكري مع رئيس الأركان الروسي

نيابة عن "خالد بن سلمان" وبحضور أكثر من 600 ضيف من دول العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نيابةً عن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع, حضر اليوم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، المؤتمر الدولي التاسع للأمن، والذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية.

شارك في المؤتمر أكثر من 600 ضيف في الفترة من 23 إلى 24 يونيو، وتم خلاله فعاليات المنتدى بحث ومناقشة مشاكل الاستقرار العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى مختلف جوانب الأمن في أوروبا وآسيا، وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، فضلاً عن دور العسكريين في مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة على ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الصحي لجائحة كورونا والإشادة بدور المملكة الريادي في جائحة كورونا على المستوى المحلي والعالمي، بالإضافة إلى دورها في مكافحة الإرهاب وتمويله إقليمياً ودولياً لأمن واستقرار المنطقة، معبراً عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر.


والتقى "الرويلي" خلال زيارته إلى روسيا الاتحادية رئيس هيئة الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين بخاصة في الجانب العسكري والدفاعي، وبحث آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، فيما حضره عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع من الجانبين.

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