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مصدر: الكويت شددت منح التأشيرات للبنانيين وليس منعها

قرار شفهي دون تعميم رسمي

ذكر مصدر أمني كويتي، اليوم الأربعاء، أن السلطات شددت منح تأشيرات للبنانيين وليس منعها، وذلك تعليقاً على نبأ جرى تداوله حول "منع الكويت إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين".

وقال المصدر: "هناك قرار شفهي بالتشدد في إصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية نقلت عن "مصادر أمنية مطلعة"، قولها: "إن وزارة الداخلية الكويتية، أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين حتى إشعار آخر".

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مصدر: الكويت شددت منح التأشيرات للبنانيين وليس منعها
سبق

ذكر مصدر أمني كويتي، اليوم الأربعاء، أن السلطات شددت منح تأشيرات للبنانيين وليس منعها، وذلك تعليقاً على نبأ جرى تداوله حول "منع الكويت إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين".

وقال المصدر: "هناك قرار شفهي بالتشدد في إصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية نقلت عن "مصادر أمنية مطلعة"، قولها: "إن وزارة الداخلية الكويتية، أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين حتى إشعار آخر".

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
06:04 PM

مصدر: الكويت شددت منح التأشيرات للبنانيين وليس منعها

قرار شفهي دون تعميم رسمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مصدر أمني كويتي، اليوم الأربعاء، أن السلطات شددت منح تأشيرات للبنانيين وليس منعها، وذلك تعليقاً على نبأ جرى تداوله حول "منع الكويت إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين".

وقال المصدر: "هناك قرار شفهي بالتشدد في إصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية نقلت عن "مصادر أمنية مطلعة"، قولها: "إن وزارة الداخلية الكويتية، أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين حتى إشعار آخر".

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