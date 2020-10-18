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"الصحة": تسجيل 348 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 373 خلال الـ24 ساعة الماضية

نسبة التعافي من فيروس #كورونا في المملكة تتجاوز 96%

"الصحة": 373 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 328538

كشف تقرير وزارة الصحة اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أن نسبة التعافي من الفيروس في #المملكة تجاوزت 96%.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 373 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 328538 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 348 حالة إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 342202 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8479 والحالات الحرجة 825 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نسبة التعافي من فيروس #كورونا في المملكة تتجاوز 96%
سبق

كشف تقرير وزارة الصحة اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أن نسبة التعافي من الفيروس في #المملكة تجاوزت 96%.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 373 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 328538 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 348 حالة إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 342202 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8479 والحالات الحرجة 825 حالة.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
03:48 PM

نسبة التعافي من فيروس #كورونا في المملكة تتجاوز 96%

"الصحة": 373 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 328538

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف تقرير وزارة الصحة اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أن نسبة التعافي من الفيروس في #المملكة تجاوزت 96%.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 373 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 328538 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 348 حالة إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 342202 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8479 والحالات الحرجة 825 حالة.

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