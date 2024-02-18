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النصر يقلب الطاولة على العين.. ويحقّق أول انتصاراته الآسيوية بهدفين

تمكّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من تحقيق أول انتصاراته في دوري أبطال آسيا 2020، بعد إلحاقه الخسارة بمضيفه العين الإماراتي بهدفين لهدف، رافعًا بهذا الانتصار رصيده النقطي للنقطة الرابعة بعد تعادله في الجولة الأولى مع السدّ القطري.

بدأ الشوط الأول وفرض العين أسلوبه الفني على مجريات المواجهة، حتى تحقق له مراده عند الدقيقة الثامنة عشرة عبر لاعبه عمر ياسين، بتسديدة من حدود منطقة جزاء النصر، مستغلًّا عرضية من الجهة اليمنى ليكملها في الشباك النصراوية.

وفي الوقت الإضافي للشوط الأول وقبل صافرة الحكم، نفذ يحيى الشهري كرة من ضربة حرة ثابتة على رأس حمدالله، أحرزها الأخير في الشباك، ولكن حكم الراية قرّر إلغاء الهدف بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بهدف لأصحاب الأرض مقابل لا شيء للنصر.


بدأ الشوط الثاني وظهر النصر أقوى وأكثر عزيمة من أجل العودة للمباراة مما كان عليه خلال مجريات الشوط الأول، وقد تمكّن مختار على ترجمة عرضية نور الدين مرابط في الشباك العيناوية عند الدقيقة 59 من زمن المواجهة، ليعلن بذلك عودة النصر للمواجهة.

وعند الدقيقة 81 أخطأ ناصر عيسى حارس المرمي في تغطية الكرة لخارج الملعب، ليستغلها عبدالرزاق حمدالله ويحرز هدفًا من زاوية ضيقة، ليضع فريقه في المقدمة بعد أن كان متأخرًا بهدف، لتنتهي المواجهة بفوز النصر بهدفين لهدف.

النصر دوري أبطال آسيا 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يقلب الطاولة على العين.. ويحقّق أول انتصاراته الآسيوية بهدفين
سبق

تمكّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من تحقيق أول انتصاراته في دوري أبطال آسيا 2020، بعد إلحاقه الخسارة بمضيفه العين الإماراتي بهدفين لهدف، رافعًا بهذا الانتصار رصيده النقطي للنقطة الرابعة بعد تعادله في الجولة الأولى مع السدّ القطري.

بدأ الشوط الأول وفرض العين أسلوبه الفني على مجريات المواجهة، حتى تحقق له مراده عند الدقيقة الثامنة عشرة عبر لاعبه عمر ياسين، بتسديدة من حدود منطقة جزاء النصر، مستغلًّا عرضية من الجهة اليمنى ليكملها في الشباك النصراوية.

وفي الوقت الإضافي للشوط الأول وقبل صافرة الحكم، نفذ يحيى الشهري كرة من ضربة حرة ثابتة على رأس حمدالله، أحرزها الأخير في الشباك، ولكن حكم الراية قرّر إلغاء الهدف بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بهدف لأصحاب الأرض مقابل لا شيء للنصر.


بدأ الشوط الثاني وظهر النصر أقوى وأكثر عزيمة من أجل العودة للمباراة مما كان عليه خلال مجريات الشوط الأول، وقد تمكّن مختار على ترجمة عرضية نور الدين مرابط في الشباك العيناوية عند الدقيقة 59 من زمن المواجهة، ليعلن بذلك عودة النصر للمواجهة.

وعند الدقيقة 81 أخطأ ناصر عيسى حارس المرمي في تغطية الكرة لخارج الملعب، ليستغلها عبدالرزاق حمدالله ويحرز هدفًا من زاوية ضيقة، ليضع فريقه في المقدمة بعد أن كان متأخرًا بهدف، لتنتهي المواجهة بفوز النصر بهدفين لهدف.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
08:12 PM

النصر يقلب الطاولة على العين.. ويحقّق أول انتصاراته الآسيوية بهدفين

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
40
5,646

تمكّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من تحقيق أول انتصاراته في دوري أبطال آسيا 2020، بعد إلحاقه الخسارة بمضيفه العين الإماراتي بهدفين لهدف، رافعًا بهذا الانتصار رصيده النقطي للنقطة الرابعة بعد تعادله في الجولة الأولى مع السدّ القطري.

بدأ الشوط الأول وفرض العين أسلوبه الفني على مجريات المواجهة، حتى تحقق له مراده عند الدقيقة الثامنة عشرة عبر لاعبه عمر ياسين، بتسديدة من حدود منطقة جزاء النصر، مستغلًّا عرضية من الجهة اليمنى ليكملها في الشباك النصراوية.

وفي الوقت الإضافي للشوط الأول وقبل صافرة الحكم، نفذ يحيى الشهري كرة من ضربة حرة ثابتة على رأس حمدالله، أحرزها الأخير في الشباك، ولكن حكم الراية قرّر إلغاء الهدف بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بهدف لأصحاب الأرض مقابل لا شيء للنصر.


بدأ الشوط الثاني وظهر النصر أقوى وأكثر عزيمة من أجل العودة للمباراة مما كان عليه خلال مجريات الشوط الأول، وقد تمكّن مختار على ترجمة عرضية نور الدين مرابط في الشباك العيناوية عند الدقيقة 59 من زمن المواجهة، ليعلن بذلك عودة النصر للمواجهة.

وعند الدقيقة 81 أخطأ ناصر عيسى حارس المرمي في تغطية الكرة لخارج الملعب، ليستغلها عبدالرزاق حمدالله ويحرز هدفًا من زاوية ضيقة، ليضع فريقه في المقدمة بعد أن كان متأخرًا بهدف، لتنتهي المواجهة بفوز النصر بهدفين لهدف.

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