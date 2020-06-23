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نائب رئيس نادي الهلال يعلن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا

بعد ظهور نتيجة الفحص سلبية

أعلن عبدالرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال السابق ،اليوم الثلاثاء، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد أن جاءت نتيجة الفحوص الطبية سلبية.

ونشر نائب رئيس نادي الهلال السابق تغريدة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: " بفضل الله ثم بفضل دعائكم احبتي الكرام تجاوزت الإصابة بفيروس كورونا، وطلعت النتيجة سلبية ولله الحمد".

وكان النمر أعلن إصابته بفيروس كورونا منتصف الشهر الجاري، ولاقى إعلانه تفاعلاً كبيراً من كافة الرياضيين الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نائب رئيس نادي الهلال يعلن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا
سبق

أعلن عبدالرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال السابق ،اليوم الثلاثاء، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد أن جاءت نتيجة الفحوص الطبية سلبية.

ونشر نائب رئيس نادي الهلال السابق تغريدة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: " بفضل الله ثم بفضل دعائكم احبتي الكرام تجاوزت الإصابة بفيروس كورونا، وطلعت النتيجة سلبية ولله الحمد".

وكان النمر أعلن إصابته بفيروس كورونا منتصف الشهر الجاري، ولاقى إعلانه تفاعلاً كبيراً من كافة الرياضيين الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
10:05 PM

نائب رئيس نادي الهلال يعلن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا

بعد ظهور نتيجة الفحص سلبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن عبدالرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال السابق ،اليوم الثلاثاء، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد أن جاءت نتيجة الفحوص الطبية سلبية.

ونشر نائب رئيس نادي الهلال السابق تغريدة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: " بفضل الله ثم بفضل دعائكم احبتي الكرام تجاوزت الإصابة بفيروس كورونا، وطلعت النتيجة سلبية ولله الحمد".

وكان النمر أعلن إصابته بفيروس كورونا منتصف الشهر الجاري، ولاقى إعلانه تفاعلاً كبيراً من كافة الرياضيين الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

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