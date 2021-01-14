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8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى صباح الجمعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك والقصيم والرياض وحائل ومكة المكرمة والجوف وعسير والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيهين لمنطقة تبوك أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء والوجه وأملج وحقل وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خيبر والمدينة المنورة والحناكية والعلا والعيص وبدر ووادي الفرع، وتستمر بعضها حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة. وفي ينبع تستمر الحالة حتى الساعة الـ02.00 من صباح الجمعة.

ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وعرعر وطريف، وتستمر في بعض الحالات حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

وتشهد الجوف أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

وفي مكة المكرمة ذكر المركز أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس، فيما تشهد أمطارًا خفيفة على جدة ورابغ حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.

وتشهد حائل أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الحائط والشملي والغزالة وحائل وموقق حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس.

كما تشهد الرياض أتربة مثارة ورياح نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة النبهانية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الخميس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك والقصيم والرياض وحائل ومكة المكرمة والجوف وعسير والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيهين لمنطقة تبوك أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء والوجه وأملج وحقل وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خيبر والمدينة المنورة والحناكية والعلا والعيص وبدر ووادي الفرع، وتستمر بعضها حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة. وفي ينبع تستمر الحالة حتى الساعة الـ02.00 من صباح الجمعة.

ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وعرعر وطريف، وتستمر في بعض الحالات حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

وتشهد الجوف أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

وفي مكة المكرمة ذكر المركز أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس، فيما تشهد أمطارًا خفيفة على جدة ورابغ حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.

وتشهد حائل أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الحائط والشملي والغزالة وحائل وموقق حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس.

كما تشهد الرياض أتربة مثارة ورياح نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة النبهانية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الخميس.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
01:10 AM

8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى صباح الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك والقصيم والرياض وحائل ومكة المكرمة والجوف وعسير والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيهين لمنطقة تبوك أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء والوجه وأملج وحقل وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خيبر والمدينة المنورة والحناكية والعلا والعيص وبدر ووادي الفرع، وتستمر بعضها حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة. وفي ينبع تستمر الحالة حتى الساعة الـ02.00 من صباح الجمعة.

ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وعرعر وطريف، وتستمر في بعض الحالات حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

وتشهد الجوف أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

وفي مكة المكرمة ذكر المركز أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس، فيما تشهد أمطارًا خفيفة على جدة ورابغ حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.

وتشهد حائل أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الحائط والشملي والغزالة وحائل وموقق حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس.

كما تشهد الرياض أتربة مثارة ورياح نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة النبهانية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الخميس.

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