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17 توصية تنهي مشاكل 250 ألفاً من قرود البابون في المملكة

شملت حظر صيدها ونقلها وتربيتها وتغذيتها والاتجار فيها

كشف نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني تطواني عن صدور توصيات اقترحتها ورشة لمكافحة قرود البابون عقدتها الهيئة بالتعاون مع جامعة الملك خالد؛ تضمنت 17 توصية لحل مشكلة قرود البابون في المملكة التي بينت الدراسات أن عددها يتجاوز 250 ألفاً وأن 65% تعد قروداً برية ليس هناك ضرر منها، وأن 35% منها مرتادة للمزارع.

وقال "تطواني": التوصيات شملت ضم مكافحة قرود البابون المستأنس في المدن المتضررة إلى عمل شركات المكافحة التي تتعاقد معها الأمانات والبلديات كمكافحة الآفات كالقطط والكلاب الضالة والغربان.

وأضاف: تضمّنت التوصيات تعميم التجربة الناجحة التي نفذتها أمانة الباحة بإخفاء حاويات النفايات الكبيرة تحت الأرض والتعامل معها آلياً، إضافة إلى أهمية إعطاء اللقاحات اللازمة ضد بعض الأمراض المشتركة بين الإنسان والقرد، واستصدار قرار من إمارات المناطق المتضررة بحظر تغذية القرود في أطراف المدن والقرى وحظر صيدها ونقلها وتربيتها والاتجار بها إلا بإذن من جهة الاختصاص.

جدير بالذكر أن قرود البابون حيوانات ألفت الإنسان؛ نظراً لشحّ الموارد الغذائية في بيئتها التي تعيش فيها، وتعيش هذه القرود في شكل قطيع يتكون من مئات الأفراد.

وتعمل هذه القرود عملاً جماعياً، إذ تقوم الذكور بحراسة وحماية القطيع، أما الإناث فهي تعتني بالصغار، وتتغذى هذه القرود على الفواكه وأوراق الأشجار والخضراوات، بالإضافة إلى صغار الثديات والزواحف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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17 توصية تنهي مشاكل 250 ألفاً من قرود البابون في المملكة
سبق

كشف نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني تطواني عن صدور توصيات اقترحتها ورشة لمكافحة قرود البابون عقدتها الهيئة بالتعاون مع جامعة الملك خالد؛ تضمنت 17 توصية لحل مشكلة قرود البابون في المملكة التي بينت الدراسات أن عددها يتجاوز 250 ألفاً وأن 65% تعد قروداً برية ليس هناك ضرر منها، وأن 35% منها مرتادة للمزارع.

وقال "تطواني": التوصيات شملت ضم مكافحة قرود البابون المستأنس في المدن المتضررة إلى عمل شركات المكافحة التي تتعاقد معها الأمانات والبلديات كمكافحة الآفات كالقطط والكلاب الضالة والغربان.

وأضاف: تضمّنت التوصيات تعميم التجربة الناجحة التي نفذتها أمانة الباحة بإخفاء حاويات النفايات الكبيرة تحت الأرض والتعامل معها آلياً، إضافة إلى أهمية إعطاء اللقاحات اللازمة ضد بعض الأمراض المشتركة بين الإنسان والقرد، واستصدار قرار من إمارات المناطق المتضررة بحظر تغذية القرود في أطراف المدن والقرى وحظر صيدها ونقلها وتربيتها والاتجار بها إلا بإذن من جهة الاختصاص.

جدير بالذكر أن قرود البابون حيوانات ألفت الإنسان؛ نظراً لشحّ الموارد الغذائية في بيئتها التي تعيش فيها، وتعيش هذه القرود في شكل قطيع يتكون من مئات الأفراد.

وتعمل هذه القرود عملاً جماعياً، إذ تقوم الذكور بحراسة وحماية القطيع، أما الإناث فهي تعتني بالصغار، وتتغذى هذه القرود على الفواكه وأوراق الأشجار والخضراوات، بالإضافة إلى صغار الثديات والزواحف.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
03:19 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:22 PM

17 توصية تنهي مشاكل 250 ألفاً من قرود البابون في المملكة

شملت حظر صيدها ونقلها وتربيتها وتغذيتها والاتجار فيها

A A A
زيد الخمشي - الرياض
8
10,411

كشف نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني تطواني عن صدور توصيات اقترحتها ورشة لمكافحة قرود البابون عقدتها الهيئة بالتعاون مع جامعة الملك خالد؛ تضمنت 17 توصية لحل مشكلة قرود البابون في المملكة التي بينت الدراسات أن عددها يتجاوز 250 ألفاً وأن 65% تعد قروداً برية ليس هناك ضرر منها، وأن 35% منها مرتادة للمزارع.

وقال "تطواني": التوصيات شملت ضم مكافحة قرود البابون المستأنس في المدن المتضررة إلى عمل شركات المكافحة التي تتعاقد معها الأمانات والبلديات كمكافحة الآفات كالقطط والكلاب الضالة والغربان.

وأضاف: تضمّنت التوصيات تعميم التجربة الناجحة التي نفذتها أمانة الباحة بإخفاء حاويات النفايات الكبيرة تحت الأرض والتعامل معها آلياً، إضافة إلى أهمية إعطاء اللقاحات اللازمة ضد بعض الأمراض المشتركة بين الإنسان والقرد، واستصدار قرار من إمارات المناطق المتضررة بحظر تغذية القرود في أطراف المدن والقرى وحظر صيدها ونقلها وتربيتها والاتجار بها إلا بإذن من جهة الاختصاص.

جدير بالذكر أن قرود البابون حيوانات ألفت الإنسان؛ نظراً لشحّ الموارد الغذائية في بيئتها التي تعيش فيها، وتعيش هذه القرود في شكل قطيع يتكون من مئات الأفراد.

وتعمل هذه القرود عملاً جماعياً، إذ تقوم الذكور بحراسة وحماية القطيع، أما الإناث فهي تعتني بالصغار، وتتغذى هذه القرود على الفواكه وأوراق الأشجار والخضراوات، بالإضافة إلى صغار الثديات والزواحف.

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