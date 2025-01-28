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وزير "الإسلامية": "يوم التأسيس" هو حكمة ملك وتذكير بتضحيات الأجداد لبناء دولة الأصالة

تزامنًا مع الأمر الملكي بأن يكون (22 فبراير) إجازة رسمية سنوية بمناسبة ذكرى التأسيس

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن يوم التأسيس، هو حكمة ملك وذكرى نعمة تأسيس الدولة فخر الأجيال.

وأضاف : يذكرنا بتضحيات الأجداد لبناء دولة تجمع بين الأصالة والتطور منذ ثلاثمائة سنة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر تزامنًا مع صدور الأمر الملكي الذي يقضي بأن يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية.

يوم التأسيس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير "الإسلامية": "يوم التأسيس" هو حكمة ملك وتذكير بتضحيات الأجداد لبناء دولة الأصالة
سبق

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن يوم التأسيس، هو حكمة ملك وذكرى نعمة تأسيس الدولة فخر الأجيال.

وأضاف : يذكرنا بتضحيات الأجداد لبناء دولة تجمع بين الأصالة والتطور منذ ثلاثمائة سنة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر تزامنًا مع صدور الأمر الملكي الذي يقضي بأن يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
09:17 PM
اخر تعديل
28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
02:22 AM

وزير "الإسلامية": "يوم التأسيس" هو حكمة ملك وتذكير بتضحيات الأجداد لبناء دولة الأصالة

تزامنًا مع الأمر الملكي بأن يكون (22 فبراير) إجازة رسمية سنوية بمناسبة ذكرى التأسيس

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
723

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن يوم التأسيس، هو حكمة ملك وذكرى نعمة تأسيس الدولة فخر الأجيال.

وأضاف : يذكرنا بتضحيات الأجداد لبناء دولة تجمع بين الأصالة والتطور منذ ثلاثمائة سنة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر تزامنًا مع صدور الأمر الملكي الذي يقضي بأن يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,983
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