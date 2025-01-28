أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن يوم التأسيس، هو حكمة ملك وذكرى نعمة تأسيس الدولة فخر الأجيال. وأضاف : يذكرنا بتضحيات الأجداد لبناء دولة تجمع بين الأصالة والتطور منذ ثلاثمائة سنة. جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر تزامنًا مع صدور الأمر الملكي الذي يقضي بأن يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية.

وزير "الإسلامية": "يوم التأسيس" هو حكمة ملك وتذكير بتضحيات الأجداد لبناء دولة الأصالة عبدالله العنزي سبق 2022-01-27 أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن يوم التأسيس، هو حكمة ملك وذكرى نعمة تأسيس الدولة فخر الأجيال.



وأضاف : يذكرنا بتضحيات الأجداد لبناء دولة تجمع بين الأصالة والتطور منذ ثلاثمائة سنة.



جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر تزامنًا مع صدور الأمر الملكي الذي يقضي بأن يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443 09:17 PM

اخر تعديل 28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443 02:22 AM

وزير "الإسلامية": "يوم التأسيس" هو حكمة ملك وتذكير بتضحيات الأجداد لبناء دولة الأصالة تزامنًا مع الأمر الملكي بأن يكون (22 فبراير) إجازة رسمية سنوية بمناسبة ذكرى التأسيس





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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن يوم التأسيس، هو حكمة ملك وذكرى نعمة تأسيس الدولة فخر الأجيال.



وأضاف : يذكرنا بتضحيات الأجداد لبناء دولة تجمع بين الأصالة والتطور منذ ثلاثمائة سنة.



جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر تزامنًا مع صدور الأمر الملكي الذي يقضي بأن يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية.