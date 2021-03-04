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البحرين تدين إطلاق الحوثي صاروخًا وطائرة "مفخخة" باتجاه المملكة

أكدت أنه اعتداء إرهابي جبان يستهدف المدنيين

أدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صاروخًا باليستيًّا باتجاه مدينة جازان، وطائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء إرهابي جبان يستهدف المدنيين، مشيدة بجاهزية ويقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي اعترضت ودمرت الصاروخ والطائرة المسيرة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها تضامنها التام مع المملكة فيما تتخذه من تدابير وإجراءات أمنية من أجل ردع تلك الاعتداءات الحوثية الإرهابية وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها.

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البحرين تدين إطلاق الحوثي صاروخًا وطائرة "مفخخة" باتجاه المملكة
سبق

أدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صاروخًا باليستيًّا باتجاه مدينة جازان، وطائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء إرهابي جبان يستهدف المدنيين، مشيدة بجاهزية ويقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي اعترضت ودمرت الصاروخ والطائرة المسيرة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها تضامنها التام مع المملكة فيما تتخذه من تدابير وإجراءات أمنية من أجل ردع تلك الاعتداءات الحوثية الإرهابية وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
06:29 PM

البحرين تدين إطلاق الحوثي صاروخًا وطائرة "مفخخة" باتجاه المملكة

أكدت أنه اعتداء إرهابي جبان يستهدف المدنيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صاروخًا باليستيًّا باتجاه مدينة جازان، وطائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء إرهابي جبان يستهدف المدنيين، مشيدة بجاهزية ويقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي اعترضت ودمرت الصاروخ والطائرة المسيرة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها تضامنها التام مع المملكة فيما تتخذه من تدابير وإجراءات أمنية من أجل ردع تلك الاعتداءات الحوثية الإرهابية وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها.

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