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"محافظ الكامل" يفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"

برامج توعوية للتحذير من الأفكار الضالة وتعزيز اللحمة الوطنية

قام محافظ الكامل طراد بن فهد بن نصير، بتفعيل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" بالمحافظة، بحضور فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ وليد الصبحي.

يُذكر أن حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في جميع مناطق المملكة.

وأطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل فعالياتها في منطقة مكة المكرمة بحضور فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب وحماية الأمن الفكري للمجتمع.

وتقوم الحملة على برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتحذير من جميع الأفكار الضالة وتعزيز الروح الوطنية.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"محافظ الكامل" يفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"
سبق

قام محافظ الكامل طراد بن فهد بن نصير، بتفعيل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" بالمحافظة، بحضور فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ وليد الصبحي.

يُذكر أن حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في جميع مناطق المملكة.

وأطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل فعالياتها في منطقة مكة المكرمة بحضور فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب وحماية الأمن الفكري للمجتمع.

وتقوم الحملة على برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتحذير من جميع الأفكار الضالة وتعزيز الروح الوطنية.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
09:23 AM

"محافظ الكامل" يفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"

برامج توعوية للتحذير من الأفكار الضالة وتعزيز اللحمة الوطنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قام محافظ الكامل طراد بن فهد بن نصير، بتفعيل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" بالمحافظة، بحضور فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ وليد الصبحي.

يُذكر أن حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في جميع مناطق المملكة.

وأطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل فعالياتها في منطقة مكة المكرمة بحضور فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب وحماية الأمن الفكري للمجتمع.

وتقوم الحملة على برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتحذير من جميع الأفكار الضالة وتعزيز الروح الوطنية.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله.

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