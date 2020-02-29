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تجنباً لانتشار "كورونا".. فرنسا تحظر تجمع أكثر من 5 آلاف شخص

الإصابات المؤكدة ترتفع إلى 73

حظرت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، التجمعات الحاشدة التي يشارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا"، مع إعلان فرنسا عن 16 حالة إصابة جديدة.


وأوضح وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران للصحفيين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 73 دون حدوث وفيات جديدة، وفقاً لـ"رويترز".

فرنسا كورونا الجديد وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران

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تجنباً لانتشار "كورونا".. فرنسا تحظر تجمع أكثر من 5 آلاف شخص
سبق

حظرت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، التجمعات الحاشدة التي يشارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا"، مع إعلان فرنسا عن 16 حالة إصابة جديدة.


وأوضح وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران للصحفيين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 73 دون حدوث وفيات جديدة، وفقاً لـ"رويترز".

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
07:12 PM

تجنباً لانتشار "كورونا".. فرنسا تحظر تجمع أكثر من 5 آلاف شخص

الإصابات المؤكدة ترتفع إلى 73

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حظرت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، التجمعات الحاشدة التي يشارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا"، مع إعلان فرنسا عن 16 حالة إصابة جديدة.


وأوضح وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران للصحفيين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 73 دون حدوث وفيات جديدة، وفقاً لـ"رويترز".

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