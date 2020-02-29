تجنباً لانتشار "كورونا".. فرنسا تحظر تجمع أكثر من 5 آلاف شخص
الإصابات المؤكدة ترتفع إلى 73
حظرت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، التجمعات الحاشدة التي يشارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا"، مع إعلان فرنسا عن 16 حالة إصابة جديدة.
فرنسا
كورونا الجديد
وزير الصحة الفرنسي
أوليفيه فيران
وأوضح وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران للصحفيين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 73 دون حدوث وفيات جديدة، وفقاً لـ"رويترز".
تجنباً لانتشار "كورونا".. فرنسا تحظر تجمع أكثر من 5 آلاف شخص
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-02-29
حظرت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، التجمعات الحاشدة التي يشارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا"، مع إعلان فرنسا عن 16 حالة إصابة جديدة.
وأوضح وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران للصحفيين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 73 دون حدوث وفيات جديدة، وفقاً لـ"رويترز".
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
07:12 PM
تجنباً لانتشار "كورونا".. فرنسا تحظر تجمع أكثر من 5 آلاف شخص
الإصابات المؤكدة ترتفع إلى 73
حظرت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، التجمعات الحاشدة التي يشارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا"، مع إعلان فرنسا عن 16 حالة إصابة جديدة.
وأوضح وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران للصحفيين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 73 دون حدوث وفيات جديدة، وفقاً لـ"رويترز".